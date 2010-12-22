به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی آمده است:

انالله و انا الیه راجعون



وقوع حادثه زمین‌لرزه در منطقه حسین‌آباد استان کرمان را که منجر به کشته و مجروح شدن جمعی از هموطنان عزیز در این منطقه و بروز خسارات مالی شد، به علماء و مردم شهیدپرور کرمان تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت می‌کنم.



از دستگاه‌های امدادرسان انتظار می‌رود هرچه سریعتر به امداد و کمک‌رسانی مردم حادثه دیده بشتابند تا درد و آلام بازماندگان در هوای نسبتا سرد منطقه تا حدودی کاهش یابد.





