به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیتالله اکبر هاشمیرفسنجانی آمده است:
انالله و انا الیه راجعون
وقوع حادثه زمینلرزه در منطقه حسینآباد استان کرمان را که منجر به کشته و مجروح شدن جمعی از هموطنان عزیز در این منطقه و بروز خسارات مالی شد، به علماء و مردم شهیدپرور کرمان تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت میکنم.
از دستگاههای امدادرسان انتظار میرود هرچه سریعتر به امداد و کمکرسانی مردم حادثه دیده بشتابند تا درد و آلام بازماندگان در هوای نسبتا سرد منطقه تا حدودی کاهش یابد.
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