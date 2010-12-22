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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۲۷

پیام تسلیت هاشمی به مناسبت زمین‌لرزه کرمان

پیام تسلیت هاشمی به مناسبت زمین‌لرزه کرمان

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی کشته و مجروح شدن جمعی از هموطنان در وقوع حادثه زمین‌لرزه در منطقه حسین‌آباد استان کرمان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی آمده است:

انالله و انا الیه راجعون
 
وقوع حادثه زمین‌لرزه در منطقه حسین‌آباد استان کرمان را که منجر به کشته و مجروح شدن جمعی از هموطنان عزیز در این منطقه و بروز خسارات مالی شد، به علماء و مردم شهیدپرور کرمان تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت می‌کنم.
 
از دستگاه‌های امدادرسان انتظار می‌رود هرچه سریعتر به امداد و کمک‌رسانی مردم حادثه دیده بشتابند تا درد و آلام بازماندگان در هوای نسبتا سرد منطقه تا حدودی کاهش یابد.
 
 
 
کد مطلب 1215744

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