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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۷

برگزاری همایش تعامل دینداری و مدیریت شهری در منطقه 20

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: نخستین همایش اجتماعی فرهنگی با موضوع تعامل دینداری در مدیریت شهری در منطقه 20 برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی شهردار منطقه با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش گفت: منطقه 20 یکی از مناطق مذهبی پایتخت است که سومین شهر مذهبی کشور محسوب می شود به همین منظور و در راستای اهداف مدیریت شهرداری تهران مبنی بر تقویت روح معنوی شهر این همایش با حضور امام جمعه شهرری و سایر مسئولان شهر برگزار کرد.

وی با اشاره به تمدن غنی ری خاطر نشان کرد: آثار تاریخی برجای مانده ،نشان از تاریخ بلند و سرافراز این شهر باستانی دارد و پیوند بین فرهنگ و تاریخ منطقه با مدیریت شهری در قالب برنامه ریزی  مدیریتی به عنوان بخشی از سیاستهای کلان شهر است.

عبداللهی اظهار داشت: اجرایی شدن دستاوردهای علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی حاصل از همایش در سطح منطقه راهگشای بسیاری از سیاستهای شهری و ملی بوده است و این امر نقطه آغازی برای وفاق اجتماعی محسوب می شود.
 
حجت الاسلام شاهچراغی امام جمعه شهرری با تاکید بر بحث امر به معروف و نهی از منکر گفت: ائمه و پیشوایان دینی پیشگامان این موضوع مهم بوده اند و شناخت سیره اولیا در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر امکان پذیر است.

وی خاطر نشان کرد: اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر به شکل شایسته به همراه تذکر لسانی بسیار قابل توجه است و خوشبختانه شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی اقدامات شایسته ای را در خصوص تحقق این امر انجام داده است.

در ادامه مراسم"دکتر مهدی عابدی" دبیر علمی همایش با معرفی پژوهشگران و عناوین مقالات ارائه شده به دبیر خانه، مشارکت نخبگان و مسئولان محلی را در برپایی این همایش دینی با رویکردی شهری قابل تقدیر برشمرد و اظهار داشت: این همایش فرصت مناسبی است تا مدیریت شهری بر اساس موازین دینی بهتر از گذشته به اجرا در بیاید.

دبیر همایش با اشاره محورهای اصلی همایش گفت:این همایش بر اساس فرهنگ ، رفاه و ادره شهر است که از منظر دین و شریعت بررسی شد.

24مقاله با موضوع  تعامل دینداری و مدیریت شهری به دبیرخانه ارسال شده بود که با بررسی موضوعی مقالات 5 اثر به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شد و در پایان مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی ارزنده از منتخبین تقدیر بعمل آمد.
 
بیشترین میدان پایتخت سهم منطقه 20 است

"داوود دانشور" مدیر اداره زیباسازی شهرداری منطقه با اعلام این خبر گفت: این منطقه با داشتن 22 میدان، بیشترین تعداد میدان را در میان مناطق 22 گانه شهر تهران دارد و در حال حاضر نیز با اتمام  خیابان ایرانیت و احداث میدانی جدید در این معبر،  بیست و سومین میدان منطقه به بهره برداری می رسد.

به گفته مدیر زیباسازی منطقه، برای نامگذاری میدان جدید منطقه پیشنهاداتی به مسئولان نامگذاری ارائه شده است و به زودی نام این میدان بر اساس نظر شهروندان و موقعیت مکانی آن اعلام می شود.

خیابان ایرانیت به طول یک کیلومتر میدان سلمان فارسی را به خیابان پیلغوش متصل می کند و بار ترافیکی منطقه را تا حد چشمگیری کاهش می دهد.

دانشور خاطر نشان کرد: در حال حاضر تمام مسیر خیابان ایرانیت و میدان جدید الاحداث  به نمادهای شهری و زیباسازی تجهیز شده است و باغ راهی که در این  معبراحداث شده است  با نصب سایبان و نیمکت و تامین روشنایی مسیری امن و آرام را در اختیار شهروندان و عابران پیاده قرار می دهد.

وی اظهار داشت: شهرداری منطقه در راستای تحقق اهداف سازمان زیباسازی شهرداری تهران توجه ویژه ای به مبحث زیباسازی شهر دارد. به همین منظور برای ارتقای  زیبایی بصری شهر پذیرای  مشارکت و همکاری نخبگان و هنرمندان منطقه است به همین منظور صاحبنظران و هنرمندان منطقه می توانند پیشنهادات و نمونه کارهای هنری خود را در زمینه شهری به اداره زیباسازی منطقه ارائه دهند.
کد مطلب 1215745

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