برگزاری همایش تعامل دینداری و مدیریت شهری در منطقه 20

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی شهردار منطقه با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش گفت: منطقه 20 یکی از مناطق مذهبی پایتخت است که سومین شهر مذهبی کشور محسوب می شود به همین منظور و در راستای اهداف مدیریت شهرداری تهران مبنی بر تقویت روح معنوی شهر این همایش با حضور امام جمعه شهرری و سایر مسئولان شهر برگزار کرد.



وی با اشاره به تمدن غنی ری خاطر نشان کرد: آثار تاریخی برجای مانده ،نشان از تاریخ بلند و سرافراز این شهر باستانی دارد و پیوند بین فرهنگ و تاریخ منطقه با مدیریت شهری در قالب برنامه ریزی مدیریتی به عنوان بخشی از سیاستهای کلان شهر است.



عبداللهی اظهار داشت: اجرایی شدن دستاوردهای علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی حاصل از همایش در سطح منطقه راهگشای بسیاری از سیاستهای شهری و ملی بوده است و این امر نقطه آغازی برای وفاق اجتماعی محسوب می شود.

حجت الاسلام شاهچراغی امام جمعه شهرری با تاکید بر بحث امر به معروف و نهی از منکر گفت: ائمه و پیشوایان دینی پیشگامان این موضوع مهم بوده اند و شناخت سیره اولیا در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر امکان پذیر است.



وی خاطر نشان کرد: اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر به شکل شایسته به همراه تذکر لسانی بسیار قابل توجه است و خوشبختانه شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی اقدامات شایسته ای را در خصوص تحقق این امر انجام داده است.



در ادامه مراسم"دکتر مهدی عابدی" دبیر علمی همایش با معرفی پژوهشگران و عناوین مقالات ارائه شده به دبیر خانه، مشارکت نخبگان و مسئولان محلی را در برپایی این همایش دینی با رویکردی شهری قابل تقدیر برشمرد و اظهار داشت: این همایش فرصت مناسبی است تا مدیریت شهری بر اساس موازین دینی بهتر از گذشته به اجرا در بیاید.



دبیر همایش با اشاره محورهای اصلی همایش گفت:این همایش بر اساس فرهنگ ، رفاه و ادره شهر است که از منظر دین و شریعت بررسی شد.



24مقاله با موضوع تعامل دینداری و مدیریت شهری به دبیرخانه ارسال شده بود که با بررسی موضوعی مقالات 5 اثر به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شد و در پایان مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی ارزنده از منتخبین تقدیر بعمل آمد.

بیشترین میدان پایتخت سهم منطقه 20 است



"داوود دانشور" مدیر اداره زیباسازی شهرداری منطقه با اعلام این خبر گفت: این منطقه با داشتن 22 میدان، بیشترین تعداد میدان را در میان مناطق 22 گانه شهر تهران دارد و در حال حاضر نیز با اتمام خیابان ایرانیت و احداث میدانی جدید در این معبر، بیست و سومین میدان منطقه به بهره برداری می رسد.



به گفته مدیر زیباسازی منطقه، برای نامگذاری میدان جدید منطقه پیشنهاداتی به مسئولان نامگذاری ارائه شده است و به زودی نام این میدان بر اساس نظر شهروندان و موقعیت مکانی آن اعلام می شود.



خیابان ایرانیت به طول یک کیلومتر میدان سلمان فارسی را به خیابان پیلغوش متصل می کند و بار ترافیکی منطقه را تا حد چشمگیری کاهش می دهد.



دانشور خاطر نشان کرد: در حال حاضر تمام مسیر خیابان ایرانیت و میدان جدید الاحداث به نمادهای شهری و زیباسازی تجهیز شده است و باغ راهی که در این معبراحداث شده است با نصب سایبان و نیمکت و تامین روشنایی مسیری امن و آرام را در اختیار شهروندان و عابران پیاده قرار می دهد.



وی اظهار داشت: شهرداری منطقه در راستای تحقق اهداف سازمان زیباسازی شهرداری تهران توجه ویژه ای به مبحث زیباسازی شهر دارد. به همین منظور برای ارتقای زیبایی بصری شهر پذیرای مشارکت و همکاری نخبگان و هنرمندان منطقه است به همین منظور صاحبنظران و هنرمندان منطقه می توانند پیشنهادات و نمونه کارهای هنری خود را در زمینه شهری به اداره زیباسازی منطقه ارائه دهند.