آیت الله تسخیری با مفتی عام اردن دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله تسخیری و عبدالکریم الخضاونه در این دیدار درباره مذاهب اسلامی و ضرورت وحدت مسلمانان به بحث و تبادل نظر پرداختند.



در این دیدار طرفین با اشاره به آیات قران کریم بر اشتراکات مذاهب اسلامی در اصول تاکید کردند.



آیت الله تسخیری با اشاره به اهمیت تصویب طرح جدید پادشاه اردن در سازمان ملل متحد مبنی بر اعلام هفته اول فوریه به عنوان ”هفته جهانی هماهنگی بین ادیان” خواستار پیگیری آن شد.



همچنین در این دیدار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در امان با اشاره به مشترکات موجود، پیشنهاد گسترش گفتگوی ادیان با مکاتب دیگر از جمله مکتب کنفوسیوسی چین و بودیسم را که بیش از یک میلیارد پیرو دارند، ارائه کرد.