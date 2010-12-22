صدور 28 موافقت ‌اصولی برای احداث مجتمع ‌های خدمات رفاهی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بابک طالبی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری مشترک با مدیرکل راه و ترابری به مناسبت بزرگداشت هفته حمل و نقل افزود: از این تعداد چهار موافقتنامه اصولی احداث مجتمع خدماتی رفاهی در سال جاری صادر شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 12 مجتمع در حال ساخت است، اظهارداشت: از این تعداد سه واحد در حال ساخت است و سه واحد دیگر نیز آماده کلنگ زنی هستند و هفت واحد دیگر از مجتمع‌های خدماتی رفاهی در حال بهره‌برداری هستند.

طالبی خاطرنشان کرد: همچنین در سالجاری برای دو مجتمع خدماتی رفاهی در مرحله فاز یک و یک مجتمع در مرحله فاز دو پروانه بهره‌ برداری صادر شده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های آذربایجان غربی ادامه داد: برای احداث و تکمیل شش واحد مجتمع خدماتی رفاهی طی سالجاری اعتباری به میزان 36.7 میلیارد ریال از محل طرح‌های اشتغال زا و زودبازده تصویب و تخصیص یافته است.

وی در ادامه جمع کل اعتبارات هزینه شده در این زمینه در 9 ماه نخست سال جاری را 61 هزار و 186 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این میزان اعتبار برای پایانه‌های مرزی، ساختمان قانون تردد، پایانه‌های عمومی بار و سیمان و ‌پاسگاه‌های پلیس راه هزینه شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه برای هر مجتمع خدماتی رفاهی 10 تا 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز است،‌اضافه کرد: برای احداث 12 مجتمع خدماتی رفاهی در دست اقدام استان حداقل 150 میلیارد ریال اعتبار لازم است.

طالبی با بیان اینکه ساخت این مجتمع‌ ها به عهده بخش خصوصی است، گفت: در سالجاری برای تکمیل شش مجتمع خدماتی رفاهی در استان بیش از 36 میلیارد ریال از محل طرح‌های زودبازده تخصیص یافته است.

