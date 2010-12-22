به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ عبدالعلی رشتیانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: متأسفانه آمار نشان می‌دهد که 30 درصد تصادفات منجر به فوت مربوط به این افراد است.

وی با اشاره به اینکه امسال یکی از سال‌های موفق برای پلیس راه بود، گفت: امسال تعداد کشته‌شدگان سوانح جاده‌ای استان در هشت ماهه اول سال از 273 نفر در سال گذشته به 252 نفر کاهش یافته است.

سرهنگ رشتیانی ادامه داد: در هشت ماهه سال گذشته 272 نفر از هموطنان در حوادث رانندگی در جاده‌های استان جان خود را از دست داده بودند که این رقم امسال در مدت مشابه به 252 نفر کاهش یافته است.

وی افزود: در این مدت 760 فقره واژگونی در جاده‌های استان زنجان به وقثوع پیوسته است که 34 درصد کل تصادفات و حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان افزود: استان زنجان در این مدت با انجام برنامه‌های مختلف توانسته است با کاهش 7 درصدی میزان تلفات رتبه سوم کشوری را در کاهش تلفات حوادث رانندگی به خود اختصاص دهد.

سرهنگ رشتیانی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست میزان تلفات استان 9 درصد کاهش داشت، افزود: این آمار در هفت ماه به 12 درصد رسید که با افزایش تعداد تلفات در ماه هشتم به هفت درصد نزول کرد.

سرهنگ رشتیانی افزود: بروز حوادث رانندگی در جاده‌های مواصلاتی استان که در سال جاری رخ داده عامل انسانی بیشترین علت وقوع حادثه بوده است.

