راهداری گلستان در آمادگی کامل بسر می برد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم مالدار عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری مراسم آغاز عملیات راهداری زمستانه در استان گلستان گفت: بازدیدهای به عمل آمده نشان داده که نیروهای راهداری استان گلستان همانند سالهای گذشته آمادگی کامل داشته و این مسئله در حوادثی که در استان بوقوع پیوسته بخصوص در وقوع سیلاب به خوبی نشان داده است.

وی اظهار داشت: طی بازدیدهای به عمل آمده از استانها، این نتیجه حاصل شد که استان گلستان با تلاش نیروهای راهداری و کارکنان راه و ترابری در عملیات راهداری موفق تر از استانهای دیگر عمل کرده است.

فرماندار شهرستان گرگان نیز گفت: با انجام عملیات راهداری نگرانی از مسافرانی که قصد عبور از راه های دور و صعب العبور استان را دارند، رفع می شود و گلستان را استانی مطمئن و ایمن در سفرها می بینند.

جعفر گرزین با قدردانی از تلاشهای راه و ترابری استان و شهرستان افزود: به منظور جلوگیری از بارش برف و باران و حوادث احتمالی، جلسات هماهنگی برای اقدامات پیشگیرانه، تشکیل و نقاط ضعف و قوت، بررسی و تجهیزات انفرادی برای عوامل انسانی، تجهیز امکانات و وسائط مورد نیاز فراهم شده است.

وی ادامه داد: شناسایی معابر و مسیرهای خطرساز و رفع نقاط حادثه ساز از دیگر اقداماتی است که در این زمینه، انجام و اعتبارات زیادی نیز برای این مسایل در نظر گرفته شده است.

از مجموع پنج هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی استان گلستان 1346 کیلومتر آن با 42 گردنه برفگیر است.

