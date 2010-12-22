پرسپولیس در ورزشگاه تختی تمرین کرد/ دایی دوباره شیث رضایی را کنار گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که در طول هفته کذشته کانون خبرهای متنوعی در مورد رفت و آمد علی دایی بود عصر امروز چهارشنبه تمریناتش را در زمین اصلی ورزشگاه تختی پیگیری کرد.

تمرین روز چهارشنبه با صحبت‌های علی دایی و کادر فنی در زمین چمن تختی آغاز شد. بازیکنان زیر نظر مولایی مربی بدنساز تیم، به دویدن، گرم کردن و حرکات کششی پرداختند. پس از گرم شدن بدنها، بازیکنان در 4 گروه 7 نفره بازی آقا وسط را در دستور کار خود قرار دادند.

تمرینات سرعتی و سانتر از جناحین و گلزنی مهاجمان و هافبک ها بخش بعدی تمرین سرخپوشان بود. الهایی بازیکن قرمزپوشان در ضربات ایستگاهی، برای گلزنی دقت زیادی داشت که در نواختن این ضربات نیز موفق بود.

شیث رضایی به همراه علی ابراهیمی و مسعود داستانی جزو بازیکنان غایب سرخپوشان در اردوی امشب هستند. شیث رضایی که قبلا نیز یک بار از سوی علی دایی کنار گذاشته شده بود، امروز و با تصمیم سرمربی سرخ ها مجددا از این تیم کنار گذاشته شد. البته هنوز دلیل این کنار گذاشتن از سوی علی دایی اعلام نشده است اما به نظر می رسد با اتفاقات گذشته و باخت برابر صبای قم بی ارتباط نیست.

20 بازیکن پرسپولیس برای رویارویی برابر سایپا به اردو رفتند. اسامی 20 بازیکن حاضر در اردو عبارتست از: علیرضا حقیقی، رحمان احمدی، سپهر حیدری، علیرضا نورمحمدی، علیرضا محمد، مجتبی شیری، ابراهیم شکوری، جلال اکبری، مجتبی زارعی، محمد الهایی، سعید حلافی، تیاگو فراگا، مهدی شیری، محمد منصوری، اشپیتیم آرفی، هادی نوروزی، مازیار زارع، محمد نوری، غلامرضا رضایی و سامان آقازمانی.