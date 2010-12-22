مایه کوبی 200 میلیون راس دام در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدمحسن دستور ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران در همدان با اشاره به اینکه در سال جاری 39 میلیون و 600 هزار راس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شده اند، گفت: مایه کوبی دام ها با همکاری بخش دولتی و خصوصی انجام می شود.

دستور با اشاره به اینکه در سال جاری عملیات مبارزه با بیماری تب برفکی به صورت جدی انجام شد، گفت: در انجام این طرح عمل مایه کوبی در دو فاز اجرایی شد.

وی با تاکید بر اینکه بیماری تب برفکی در کشور کنترل شده است، افزود: روزانه موارد محدودی از ابتلا به این بیماری گزارش می شود.

دستوربا بیان اینکه برخی عملیات مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی به صورت فصلی انجام می‌شود، افزود: مبارزه با بیماری تب برفکی امسال به صورت گسترده‌ تر انجام شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه توجه به اصل 44 قانون اساسی را یکی از سیاست‌های کلی دامپزشکی دانست و گفت: باید واگذاری‌ها به بخش خصوصی با اعمال نظارت و وظایف حاکمیتی همراه شود تا نتایج خوبی در پی داشته باشد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: حدود 20 هزار نفر در بخش خصوصی در فعالیت های دامپزشکی کشور مشارکت دارند و سه هزار و 195 کلینیک دامپزشکی در زمینه درمان دام ها در کشور فعال است.

دستور در مورد صدور پروانه‌های کلینیک‌های دامپزشکی نیز تعداد پروانه‌های صادرشده در مسائل درمانی تا پایان سال گذشته را سه هزار و 195 مورد عنوان کرد و گفت: تا کنون 203 پروانه آزمایشگاهی در کشور صادر شده که سهم استان همدان از این تعداد شش مورد است.

وی از نظارت بر ذبح چهار میلیون و 150 هزار راس دام سبک و سنگین در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: این دام ها به لحاظ ذبح شرعی نظارت شده اند.