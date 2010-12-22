  1. بین الملل
  2. سایر
۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۹

در صورت جدایی از شمال؛

رژیم اشغالگر قدس در جنوب سودان سفارت افتتاح می کند

رژیم اشغالگر قدس در جنوب سودان سفارت افتتاح می کند

رژیم صهیونیستی در راستای فتنه افکنی در کشورهای اسلامی از تصمیم خود برای افتتاح سفارت در جنوب سودان در صورت جدایی از شمال در همه پرسی آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، روزنامه عبری "هاآرتض" در این باره نوشت : اسرائیل درصدد افتتاح سفارت در جنوب سودان پس از استقلالش از شمال این کشور است.

مسئول بخش عربی این روزنامه گفت : اسرائیل آماده عادی سازی روابط با جنوب سودان در صورت جدایی از جنوب است و اسرائیل بلافاصله نمایندگی خود را درآنجا دایر خواهد کرد.

این روزنامه نوشت : آمارها حکایت از استقلال جنوب سودان دارد و دولتی که تشکیل خواهد شد دوست نزدیک اسرائیل خواهد بود و در صورت جدایی، روابط محکمی میان طرفین حاکم می شود.

شایان ذکر است که مسئولان حکومت خود مختار جنوب سودان ایجاد روابط میان جنوب سودان و رژیم صهیونیستی را مشکل ساز ندانسته بودند. منطقه نفت خیز "ابیی" در جنوب سودان و تلاشها برای تضعیف کشورهای اسلامی سبب شده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در راستای تجزیه سودان گام بردارد.

کد مطلب 1215755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها