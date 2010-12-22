رژیم اشغالگر قدس در جنوب سودان سفارت افتتاح می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، روزنامه عبری "هاآرتض" در این باره نوشت : اسرائیل درصدد افتتاح سفارت در جنوب سودان پس از استقلالش از شمال این کشور است.

مسئول بخش عربی این روزنامه گفت : اسرائیل آماده عادی سازی روابط با جنوب سودان در صورت جدایی از جنوب است و اسرائیل بلافاصله نمایندگی خود را درآنجا دایر خواهد کرد.

این روزنامه نوشت : آمارها حکایت از استقلال جنوب سودان دارد و دولتی که تشکیل خواهد شد دوست نزدیک اسرائیل خواهد بود و در صورت جدایی، روابط محکمی میان طرفین حاکم می شود.

شایان ذکر است که مسئولان حکومت خود مختار جنوب سودان ایجاد روابط میان جنوب سودان و رژیم صهیونیستی را مشکل ساز ندانسته بودند. منطقه نفت خیز "ابیی" در جنوب سودان و تلاشها برای تضعیف کشورهای اسلامی سبب شده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در راستای تجزیه سودان گام بردارد.