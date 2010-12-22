به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه 4 دی ماه نقد و بررسی کتاب "فرجام آندریاس" نوشته یوزف روت با حضور مترجم اثر محمد همتی و همچنین علی عبدالهی و احسان عباسلو از ساعت 16 تا 18 برگزار می‌شود.

شناسایی مکانهای جهان شاهنامه با به‌کارگیری از روش دانش فیزیک با حضور فرهاد وداد،‌هادی حسنعلی و یاسر موحد فرد یکشنبه 5 دی‌ماه از ساعت 17 تا 19 برپا خواهد شد.

دوشنبه 6 دی ماه نشست نقد و بررسی کتاب "درسنامه روانپزشکی ایران" با حضور دکتر احمد محیط، دکتر سید غلامرضا نورآذر و سپیده باطبی و همچنین نقد و بررسی مجموعه "پژوهشگران معاصر ایران "با شرکت نورالله مرادی، سید علی آل داوود، داوود موسایی و هوشنگ اتحاد از ساعت 16 تا 18 برگزار می‌شود.

شب شعر اختصاصی با حضور نادر بختیاری و سید اکبر میرجعفری و نقد و بررسی کتاب "آموزش از طریق تئاتر" با شرکت سید حسین فدایی حسین، داوود کیانیان و دکتر رحمت امینی سه‌شنبه 7 دی‌ماه برپا خواهد شد.

"سینما و عشق" از سری نشستهای فلسفه هنر عنوان نشستی است که چهارشنبه از ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم برگزار می‌شود و در آن مژگان فرح‌آور مقدم، دکتر محسن هاشمی و دکتر علی محمد صابر حضور می‌یابند.

نشستهای یاد شده در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 برگزار می‌شود.

