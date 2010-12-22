مرکز مطالعات دینی فعالترین مرکز تحقیقاتی دانشگاه تهران در ارتباطات بین الملل

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران با حضور دکتر رهبر رئیس دانشگاه تهران در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.

این مراسم هر ساله از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برگزار شده و طی آن از نفرات برتر در عرصه پژوهش و فناوری که شامل: پژوهشگران برجسته، پژوهشگر نمونه و پیشکسوت نمونه و همچنین طرح پژوهشی بنیادی، طرح پژوهشی کاربردی، طرح فناور و تجاری، دانشجویان پژوهشگر نمونه (در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد)، پایان نامه نمونه (درمقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد)، کتابخانه، آزمایشگاه، مراکز مطالعاتی و نشریه نمونه است، قدردانی و جوایزی به آنان اهدا می شود.

در مراسم امسال نیز از اساتید و دانشجویان پژوهشگربرتر، طرحهای پژوهشی، پایان نامه ها، کارمندان پژوهشگر و مراکز مطالعاتی برگزیده در حوزه های مختلف علمی تقدیر می شود.

مرکز مطالعات بین المللی دینی نیز به سبب برگزاری سمینارها و نشستهای علمی، انعقاد تفاهم نامه های همکاری با مراکز مطالعاتی بین المللی و انجام طرحهای پژوهشی مختلف به عنوان فعالترین مرکز تحقیقاتی دانشگاه در عرصه بین المللی انتخاب و از ریاست مرکز اقای دکتر یونس نوربخش به عنوان استاد فعال در تولیدات علمی بین المللی که به ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه تهران انجامید، تقدیرشد.



مرکز مطالعات بین المللی دینی از ابتدای تاسیس (سال87) تاکنون در حوزه های مختلف پژوهشی، آموزشی و بین المللی فعالیتهای گسترده ای را انجام داده است.