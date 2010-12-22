مرکز مطالعات دینی فعالترین مرکز تحقیقاتی دانشگاه تهران در ارتباطات بین الملل

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران با حضور دکتر رهبر رئیس دانشگاه تهران در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.
این مراسم هر ساله از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برگزار شده و طی آن از نفرات برتر در عرصه پژوهش و فناوری که شامل: پژوهشگران برجسته، پژوهشگر نمونه و پیشکسوت نمونه و همچنین طرح پژوهشی بنیادی، طرح پژوهشی کاربردی، طرح فناور و تجاری، دانشجویان پژوهشگر نمونه (در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد)، پایان نامه نمونه (درمقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد)، کتابخانه، آزمایشگاه، مراکز مطالعاتی و نشریه نمونه است، قدردانی و جوایزی به آنان اهدا می شود.
مرکز مطالعات بین المللی دینی از ابتدای تاسیس (سال87) تاکنون در حوزه های مختلف پژوهشی، آموزشی و بین المللی فعالیتهای گسترده ای را انجام داده است.
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