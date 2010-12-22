تفاهم نامه دانشکده الهیات دانشگاه تهران و دانشگاه الجزایر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عمار مساعدی رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه الجزایر و دکتر عزیز سلامی قائم مقام دانشگاه الجزایر با دکتر سید محمدرضا امام رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران دیدار و گفتگو کردند.

دکتر سید محمدرضا امام ضمن تشریح وضعیت دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران گزارشی از وظایف گروههای مختلف این دانشکده ارائه داد.

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران در این دیدار گفت: تنوع گرایشهای فقهی در درون مذاهب مختلف امری طبیعی و مایه رشد و تبادل نظر است.

دکتر سیدمحمدرضا امام و دکتر عمار مساعدی اظهار امیدواری کردند که دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه الجزایر ارتباط خوبی داشته باشند.