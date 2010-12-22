آنگولا برای بازی با تیم ملی فوتبال ایران اعلام آمادگی کرد/ در انتظار پاسخ AFC

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: فدراسیون فوتبال آنگولا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال رسما برای بازی با تیم ملی فوتبال کشورمان در روز 2 ژانویه 2011 (12 دیماه 1389) اعلام آمادگی کرده است و موافقتش را با برگزاری این بازی اعلام کرده است.

وی در ادامه افزود: برگزاری بازی دوستانه تیم ملی ایران با آنگولا منوط به اعلام نظر کنفدراسیون فوتبال آسیاست، چرا که AFC کمتر از 10 روز پس از برگزاری این بازی در قطر برگزارکننده مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیاست و باید اجازه برگزاری بازی در یکی از ورزشگاه‌های جام ملت‌های آسیا را به ما بدهد که تا به امروز پاسخی به درخواست ما برای برگزاری بازی نداده است.

تیم ملی فوتبال کشورمان از روز جمعه هفته جاری برای برپایی اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام ملت‌های آسیا به دوحه قطر سفر می کند و در مدت اقامت در این کشور دو بازی دوستانه با تیم‌های قطر و آنگولا برگزار خواهد کرد.