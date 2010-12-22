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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۳۲

سرمایه صندوق توسعه ملی به 120 هزار میلیارد تومان می رسد

سرمایه صندوق توسعه ملی به 120 هزار میلیارد تومان می رسد

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با واریز 20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت، ظرف چند سال آینده سرمایه این صندوق به 120هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شاهرخ رامین عصر چهارشنبه در حاشیه همایش دانه های روغنی افزود: صندوق توسعه ملی یک بانک بزرگ خواهد بود و ظرف مدت کوتاهی تبدیل به بزرگترین بانک منطقه می شود که نیازهای بخش خصوصی و تعاونی را برطرف می کند و دولت حق استفاده از تسهیلات این صندوق را ندارد.

وی گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه بنا بود تغییراتی در رژیم غذایی مردم ایجاد شود که در ایجاد تغییرات عقب ماندگی نداریم.

رامین بیان داشت: چربیهای اشباع از منابع حیوانی و چربیهای ترنس باعث کاهش سلامتی است و باید از رژیم غذایی مردم حذف شود.

وی تاکید کرد: امروزه بیماریهای جدیدی چون دیابت، سرطانها و بیماریهای قلبی عروقی فراگیر شده، چربیهای گیاهی باعث کاهش و حذف این بیماریها می شود و اولین دغدغه ما کاهش بیماریهای مزمن است.
 
وی تصریح کرد: چربیهای امگا3 نیز در درمان این بیماریها موثرند به اهداف برنامه چهارم رسیده ایم و برنامه پنجم را باید سریعتر به پیش ببریم.
کد مطلب 1215763

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