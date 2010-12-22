سرمایه صندوق توسعه ملی به 120 هزار میلیارد تومان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شاهرخ رامین عصر چهارشنبه در حاشیه همایش دانه های روغنی افزود: صندوق توسعه ملی یک بانک بزرگ خواهد بود و ظرف مدت کوتاهی تبدیل به بزرگترین بانک منطقه می شود که نیازهای بخش خصوصی و تعاونی را برطرف می کند و دولت حق استفاده از تسهیلات این صندوق را ندارد.

وی گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه بنا بود تغییراتی در رژیم غذایی مردم ایجاد شود که در ایجاد تغییرات عقب ماندگی نداریم.

رامین بیان داشت: چربیهای اشباع از منابع حیوانی و چربیهای ترنس باعث کاهش سلامتی است و باید از رژیم غذایی مردم حذف شود.

وی تاکید کرد: امروزه بیماریهای جدیدی چون دیابت، سرطانها و بیماریهای قلبی عروقی فراگیر شده، چربیهای گیاهی باعث کاهش و حذف این بیماریها می شود و اولین دغدغه ما کاهش بیماریهای مزمن است.

وی تصریح کرد: چربیهای امگا3 نیز در درمان این بیماریها موثرند به اهداف برنامه چهارم رسیده ایم و برنامه پنجم را باید سریعتر به پیش ببریم.