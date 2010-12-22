جدول قیمت انواع نان در 31 استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جدید انواع نان شامل سنگک، بربری، تافتون و لواش به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت جدید انواع نان در 31 استان (قیمتها به تومان) استان سنگک بربری تافتون لواش تهران 400 300 200 100 تبریز 275 175 ندارد 65 همدان 250 200 150 75 اردبیل 200 200 ندارد 60 ارومیه 250 200 ندارد 70 مشهد 300 175 125 100 کرج 400 300 200 100 اهواز 300 200 100 100 شهرکرد 225 200 85 ندارد اصفهان 325 175 100 95 کرمانشاه 300 250 150 80 کرمان 250 200 150 50 سنندج 250 200 ندارد 75 قم 300 300 85 85 ایلام 250 225 125 75 قزوین 300 200 100 100 شیراز 350 200 120 100 سمنان 300 175 125 70 زاهدان 350 250 350 75 بندرعباس 300 150 70 65 زنجان 250 200 85 70 اراک 250 200 75 75 رشت 280 250 145 100 خرم آباد 250 220 80 80 ساری 275 200 125 70 گرگان 275 200 ندارد 75 یاسوج 280 190 90 85 یزد 300 200 90 70 بوشهر 350 250 90 80 بیرجند 250 170 120 100 بجنورد 250 170 120 100

در همین حال، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از نهایی شدن نرخ نان به صورت استانی در سراسر کشور خبر داده و گفته است: از روز چهارشنبه یکم دی‌ماه نان براساس قیمت‌های جدید عرضه می‌شود. همچنین قیمت‌های جدید در نانوایی‌های سراسر کشور نصب شده و در معرض دید مشتری قرار خواهد گرفت.