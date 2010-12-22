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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

مهر منتشر کرد:

جدول قیمت انواع نان در 31 استان کشور

جدول قیمت انواع نان در 31 استان کشور

جدول قیمت جدید انواع نان ( سنگک، بربری، تافتون و لواش) در 31 استان کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جدید انواع نان شامل سنگک، بربری، تافتون و لواش به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت جدید انواع نان در 31 استان (قیمتها به تومان)
استان سنگک بربری تافتون لواش
تهران 400 300 200 100
تبریز 275 175 ندارد 65
همدان 250 200 150 75
اردبیل 200 200 ندارد 60
ارومیه 250 200 ندارد 70
مشهد 300 175 125 100
کرج 400 300 200 100
اهواز 300 200 100 100
شهرکرد 225 200 85 ندارد
اصفهان 325 175 100 95
کرمانشاه 300 250 150 80
کرمان 250 200 150 50
سنندج 250 200 ندارد 75
قم 300 300 85 85
ایلام 250 225 125 75
قزوین 300 200 100 100
شیراز 350 200 120 100
سمنان 300 175 125 70
زاهدان 350 250 350 75
بندرعباس 300 150 70 65
زنجان 250 200 85 70
 اراک  250  200  75  75
 رشت  280  250  145  100
 خرم آباد  250  220  80  80
 ساری  275  200  125  70
 گرگان  275  200  ندارد  75
 یاسوج  280  190  90  85
 یزد  300  200  90  70
 بوشهر  350  250  90  80
 بیرجند  250  170  120  100
 بجنورد  250  170  120  100

در همین حال، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از نهایی شدن نرخ نان به صورت استانی در سراسر کشور خبر داده و گفته است: از روز چهارشنبه یکم دی‌ماه نان براساس قیمت‌های جدید عرضه می‌شود. همچنین قیمت‌های جدید در نانوایی‌های سراسر کشور نصب شده و در معرض دید مشتری قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1215766

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