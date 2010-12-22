جدول قیمت انواع نان در 31 استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جدید انواع نان شامل سنگک، بربری، تافتون و لواش به شرح جدول ذیل است:
|استان
|سنگک
|بربری
|تافتون
|لواش
|تهران
|400
|300
|200
|100
|تبریز
|275
|175
|ندارد
|65
|همدان
|250
|200
|150
|75
|اردبیل
|200
|200
|ندارد
|60
|ارومیه
|250
|200
|ندارد
|70
|مشهد
|300
|175
|125
|100
|کرج
|400
|300
|200
|100
|اهواز
|300
|200
|100
|100
|شهرکرد
|225
|200
|85
|ندارد
|اصفهان
|325
|175
|100
|95
|کرمانشاه
|300
|250
|150
|80
|کرمان
|250
|200
|150
|50
|سنندج
|250
|200
|ندارد
|75
|قم
|300
|300
|85
|85
|ایلام
|250
|225
|125
|75
|قزوین
|300
|200
|100
|100
|شیراز
|350
|200
|120
|100
|سمنان
|300
|175
|125
|70
|زاهدان
|350
|250
|350
|75
|بندرعباس
|300
|150
|70
|65
|زنجان
|250
|200
|85
|70
|اراک
|250
|200
|75
|75
|رشت
|280
|250
|145
|100
|خرم آباد
|250
|220
|80
|80
|ساری
|275
|200
|125
|70
|گرگان
|275
|200
|ندارد
|75
|یاسوج
|280
|190
|90
|85
|یزد
|300
|200
|90
|70
|بوشهر
|350
|250
|90
|80
|بیرجند
|250
|170
|120
|100
|بجنورد
|250
|170
|120
|100
در همین حال، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از نهایی شدن نرخ نان به صورت استانی در سراسر کشور خبر داده و گفته است: از روز چهارشنبه یکم دیماه نان براساس قیمتهای جدید عرضه میشود. همچنین قیمتهای جدید در نانواییهای سراسر کشور نصب شده و در معرض دید مشتری قرار خواهد گرفت.
نظر شما