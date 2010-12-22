"راستی چرا؟..." دوباره مطرح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب 74 شعر از این شاعر مطرح شیلیایی را شامل می‌شود و مانند چند مجموعه آخر وی حاوی توصیف و توضیح اشیاء کاملاً روزمره است که به صورتی شاعرانه‌ای در سروده‌ها راه یافته‌اند.

"راستی چرا؟..." عنوانی است انتخابی برای "دفتر پرسشها " است که جزو آخرین دفترهای شعری نروداست و پس از مرگ او به چاپ رسیده‌است.

پوری در پیشگفتار کتاب توضیح داده است: سوالهای نرودا حیرت‌انگیز و زیبا و رازناک‌اند. در خواندن آنها گاه لبخند به لب می‌نشیند گاه این لبخند به خنده‌ای پر صدا مبدل می‌شود و گاه چین به ابرو می‌افتد در تلاش برای درک آن، و گاه فقط حسی دلپذیر از آن بر دل می‌ماند.

در شعری از این مجموعه می‌خوانیم: کرکسی پریشان/ گزارش ماموریت خود را به چه کسی می‌دهد؟/ نام اندوه تنهایی گوسفند/ چیست؟/ و کبوتران اگر آواز خواندن بیاموزند/ درلانه‌شان چه اتفاقی می‌افتد؟/ اگر مگس عسل بسازد/ زنبورها دلخور می‌شوند؟

پابلو نرودا (1973-1904) در شیلی به دنیا آمد. چاپ میلیونی آثارش حتی پس از مرگش به زبانهای گوناگون و حضور او در فهرست شاعران پر فروش جهان در سالهای اخیر، وی را تبدیل به شاعر خلقهای جهان کرده است.

مترجم این اثر پیش از این نیز کتابی با نام "هوا را از من بگیر خنده ات را نه!" شامل اشعار عاشقانه نرودا ترجمه کرده است که به چاپهای متعدد رسیده و با استقبال زیاد اهالی ادبیات مواجه شده است.

کتاب "راستی چرا؟..." با شمارگان 1500 نسخه در 91 صفحه و به قیمت 2100 تومان منتشر شده است.

