مرکز تجاری در اقلیم عراق تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین رحمانی نیا عصر چهارشنبه در سمینار دانه های روغنی افزود: وظیفه اصلی آن وصل سرمایه گذاران خارجی به ایران است و این مرکز تحت حمایت حکومت عراق قرار دارد.

وی اظهار داشت: اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است و در این سمینار شاهد تلفیق بخش دولتی و بخش خصوصی هستیم.

وی تاکید کرد: در صورتیکه بخش خصوصی و دولتی متحد باشند زمینه های رشد فراهم می شود، در بحث هدفمند کردن یارانه ها که امری حیاتی و ضروری است بخش توزیع و تولید تعاون آمادگی دارد در کنار دولت باشد.

رحمانی نیا تصریح کرد: اجرای این قانون که باید باعث افزایش بهره وری شود باید به تدریج آرام انجام شود تا نتایج سودمندی این طرح قویتر و ملموس تر عاید دولت شود.

وی اعلام کرد: اتاقهای بازرگانی و تعاون موظف شدند پیش نویس قانون کسب و کار را آماده کنند، از سال گذشته کمیته هایی در این دواتاق تشکیل شده و این بحث در حال نهایی شدن در کمیسیون اصل 44 مجلس است و در آن سعی شده تمام دغدغه های تولید کنندگان جامعه مد نظر قرار بگیرد.

برنامه پنجم نمایشی از توانمندیهاست

وی برنامه پنجم را نمایشی از توانمندی های این بخش دانست و گفت: باید در طول برنامه پنجم توانمندی های خود را نشان بدهبم.



وی سپس گفت: ایجاد شورای گفتگوی بخش دولتی و غیر دولتی تنها برای گفتگو نیست و می توانید در این شورا پیشنهادات و مشکلات خود را مطرح کنید،همچنین در این شورا قانونگذاری و رفع مشکلات بصورت عملی انجام می شود.

رحمانی نیا از تشکیل صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: اعضای این صندوق 2نفر از اتاق های تعاون و بازرگانی، رئیس جمهور و بعضی از وزرا هستند و 20 درصد درآمد حاصل از فروش نفت باید به این صندوق پرداخت شود.



وی در ادامه افزود: تنها کسانیکه در بخشهای تعاون و خصوصی فعالیت دارند می توانند از تسهیلات این صندوق استفاده کنند، به بخش دولتی از این صندوق تسهیلات اعطا نخواهد شد.



رحمانی نیا در پایان گفت: همه ما همصدا به دنبال اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم هستیم ، 75 هزار تا از تعاونیهای ما تولیدی هستند و شرکت های دانه روغنی جزو بهترین تعاونی ها است.