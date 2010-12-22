معلمان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها فرهنگ سازی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، احمد محمود زاده بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از مدارس شهرستان سرعین اظهار داشت: در اجرای این قانون علاوه بر توجه به عدالت اقتصادی، باید استفاده صحیح از منابع و امکانات اعمال شود.

وی با بیان اینکه لازمه اجرای این قانون، همکاری و همراهی مردم است، از معلمان به عنوان مرجع عمومی مردم خواست با ایفای نقش فرهنگ سازی و اطلاع رسانی خود موجبات موفقیت این قانون را فراهم کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با تأکید بر لزوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در جامعه، از این طرح به عنوان تحول بزرگ اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: آگاه سازی دانش آموزان به عنوان نسل آینده کشور باید با حساسیت پیگیری شود.

وی همچنین در بازدید از مدرسه شبانه روزی زنبیه این شهرستان تبلیغ مناسب مدارس شبانه روزی و جذب دانش آموزان روستایی را مستلزم برنامه ریزی صحیح و کاربردی دانست و تصریح کرد: سرانه دانش آموزی مدارس شبانه روزی براساس افزایش یا کاهش دانش آموزان اختصاص می یابد.

محمود زاده موفقیت طرح ترنم ولایت را در گرو اجرای دقیق وظایف از سوی تک تک همکاران عنوان کرد و یادآور شد: معاونین مجتمعها مسئول پیگیری مسائل آموزشی، پرورشی و اجرایی مدارس تحت پوشش خود هستند.

وی ابراز داشت: رسیدگی به وضعیت درسی، تغذیه، رفاه و... دانش آموزان نیز از دیگر وظایف معاونین مجتمعها بوده و باید به این موارد دقت کافی اعمال نمایند.

این مسئول با اشاره به وظایف معین شده همکاران در این طرح، از مدیر و معاونان آموزشی، پرورشی و اجرایی مجتمعها خواست با برگزاری جلسات متعدد و حضور مستمر در مدارس تحت پوشش خود به مسائل و مشکلات روزانه مدارس رسیدگی کنند.



وی در پایان رسیدگی به مسائل و مشکلات مدارس را از اولویت برنامه های بازدید از مناطق و نواحی آموزشی استان عنوان کرد و متذکر شد: توجه و برنامه ریزی ویژه و جامع برای بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی ضروری است.