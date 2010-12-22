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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۲۴

مقامات سعودی اجازه اعتصاب را به مخالفان ندادند

مقامات سعودی اجازه اعتصاب را به مخالفان ندادند

جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان از مخالفت مقامات این کشور با برگزاری تجمع اعتراض آمیز مخالفان که خواهان اصلاحات و دموکراسی هستند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان در بیانیه ای اعلام کرد: قصد برپایی اعتصاب را داشتیم که پس از مخالفت با اعطای مجوز، آن را لغو کردیم.

این جمعیت که خواهان انجام اصلاحات و دموکراسی در عربستان است، افزود: وزات کشور هماهنگ کنندگان اعتصاب را فرا خواند و به اطلاع آنها رساند که مخالف برگزاری این تحصن هستند بدون اینکه دلیل قانونی که ممانعت از برپایی این اقدام را توجیه کند، معرفی کند.

"محمد القحطانی" از مسئولین این جمعیت اظهار داشت : این سومین بار است که با برگزاری اعتصابات مخالفت می شود و ما موضوع را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می کشانیم.

فعالان حقوق بشر پیشتر وزارت کشور عربستان را متهم به اعمال شکنجه علیه مخالفان کرده بودند.

کد مطلب 1215771

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