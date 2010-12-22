پنج کشور در سمینار بین المللی دانه های روغنی شرکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدعلی آقاجانی عصر چهارشنبه در حاشیه این سمینار افزود: در این سمینار از پنج کشور هند، پاکستان، چین، مالزی و ترکیه مقالاتی پذیرفته شده است.

وی اظهار داشت: 652مقاله به دبیر خانه سمینار ارسال شد که از این تعداد 454 مقاله پذیرفته شد.

وی افزود: پوستر های این سمینار در موضوعات زراعت با 102 ،فیزیلوژی گیاهی، بذر و فناوری های نوبا76 مقاله، اصلاح نباتات با 26، تغذیه گیاه با 71، گیاه پزشکی با 65، آبیاری و مکانیزاسیون با 11، تغذیه دام و طیور با 26، اقتصاد و بازرگانی با 8 و صنعت و صنایع غذایی با 27 عنوان مقاله است.

آقاجانی گفت: همچنین در این سمینار هفت سخنرانی ایراد می شود که با موضوعاتی چون گیاهپزشکی، آبیاری، زراعت و تغذیه گیاه،فیزیولوژی، بذر، فناوریهای نوینو اصلاح نباتات، صنعت و اقتصاد است.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی گلستان اظهار داشت: سخنرانی ها در قالب 7 پنل تخصصی ارائه داده می شود.

این سمینار دو روزه در تهران در حال برگزاری است و گلستان ریاست این سمینار را برعهده دارد.

