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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۶

سالانه یک هزار کیلومتر راه در کشور ساخته می شود

سالانه یک هزار کیلومتر راه در کشور ساخته می شود

همدان - خبرگزاری مهر: معاون ساخت و توسعه شبکه راه های کشور گفت: سالانه یک هزار کیلومتر راه در بخش ساخت و توسعه شبکه راه های کشور ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسین علیزاده بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم نکوداشت روز راهدار در همدان با بیان اینکه در اجرای طرح های آزاد راه، بزرگراه، راه آهن و راه های اصلی و فرعی، کشور به کارگاه بزرگ راهسازی تبدیل شده است، اظهار داشت: سالانه یک هزار میلیارد تومان اعتبار در کشور صرف راهسازی می شود.

علیزاده ارزش برآوردی برای اجرای طرح های در دست ساخت وزارت راه و ترابری را 102 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

معاون ساخت و توسعه شبکه راه های کشور با بیان اینکه این معاونت اجرای یک هزار و 250 کیلومتر راه با 945 میلیارد تومان اعتبار را در دست اجرا دارد، گفت: همدان به لحاظ اجرای طرح های راهسازی از استان های مطرح کشور است.

وی یادآور شد: در استان همدان به طور متوسط در هر ماه یک طرح راهداری به بهره برداری می رسد و یا اجرای ان آغاز می شود.

مدیرکل راه و ترابری استان همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه 360 طرح مهم و شاخص در امر راهسازی در استان همدان در دست اجراست، گفت: در استان همدان پنج هزار و 200 کیلومتر راه شامل آزاد راه، بزرگراه و راه اصلی و فرعی وجود دارد.

میرکمال الدین میر جعفریان گفت: راه های آسفالت تمام روستاهای بالای 100 خانوار استان همدان امسال بهسازی می شود.

در این مراسم از 15 راهدار نمونه ی استان همدان تجلیل شد.

کد مطلب 1215773

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