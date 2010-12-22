کانون کارآفرینان استان البرز تشکیل شد

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: استان البرز دارای ظرفیت‌های بالای کارآفرینی در کشور و دارای استعدادهای بالقوه در توسعه کارآفرینی است که با تقویت هر چه بیشتر آن می‌توان زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه را بیش از پیش فراهم آورد.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه کارآفرینی اجتماعی در جهان و در کشورمان اظهار داشت: امروزه توجه به کارآفرینی و توسعه فرهنگ آن از اولویت‌های کشورهای پیشرفته جهان است و این مهم در دستور کار دولت جمهوری اسلامی نیز قرار دارد.



این مسئول تأکید کرد: هدف از ایجاد کارآفرینی اجتماعی در یک جامعه، فعال کردن سودآوری در راستای اهداف اجتماعی است و کارآفرینان اجتماعی کسانی هستند که شور و اشتیاق فعالیت اجتماعی را با تدبیر و تفکر اقتصادی عجین نموده و ماحصل آن را در اختیار مردم جامعه قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: در این راستا با در اختیار گذاشتن فرصت کسب و کار و دادن امکانات لازم به افرادی که ایده‌های جدید و خلاقانه دارند ولی خود تمکن اجرای آن را از هر جهت ندارند زمینه رشد اقتصادی جامعه و هم سودآوری خود را در جهت سازنده فراهم می‌آورند و تشکیل کانون‌های کارآفرینی نیز در راستای تحقق این هدف مهم و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه است.

حدادپور با اشاره به لزوم تشکیل کانون کارآفرینان استان البرز افزود: به منظور جلوگیری از موازی کاری نهادهای کارآفرینی و داشتن وحدت رویه در اجرای فرآیندهای کارآفرینی، کانون کارآفرینان استان تشکیل شود که دارای یک رئیس و یک دبیر هیئت امنای مورد قبول تمامی نهادهای حامی کارآفرینی دراستان انتخاب شد تا تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با کارآفرینی همسو و در یک راستا باشد.

اعضای کانون کارآفرینان االبرز معرفی شدند

منظور حمایت از کارآفرینان استان البرز و شناسایی و کارآفرینان موفق و رسیدگی به مشکلات وموانع پیش روی آنان و کمک به ساماندهی فعالیتهای کارآفرینی در استان ؛کانون کارآفرینان استان البرز تشکیل گردید و اعضای هیئت امنای این کانون با پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی استان البرز و ابلاغ معاون برنامه ریزی استانداری البرز انتخاب شدند.



اعضای هیئت امنای کانون کارافرینان استان البرز که طی حکمی از سوی مهندس کاوه حداد پور معاون برنامه ریزی استانداری و رئیس هیئت امنای کانون کارآفرینان استان البرز و به پیشنهاد مدیر کل کار وامور اجتماعی و دبیر هیئت امنای کانون کارآفرینان استان انتخاب شدند به شرح رضا رضایی؛ مدیر عامل گروه تولیدی آذین خودرو، علی فراهانی؛ رئیس شهرک صنعتی سیمین دشت و مدیر عامل گروه تولیدی میثاق، علی سلیمانی ؛مدیر عامل شرکت نیک کالا، ماهرخ فلاحی ؛نائب رئیس نظام صنفی کشاورزان استان البرز، صدرالدین نیاورانی ؛ نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان واردکنندگان میوه و گل وگیاه، آقای مهدی کاظم نژاد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و آقای علیرضا بزرگ زاده؛ معاون دانشگاه پیام نور واحد کرج را تشکیل می دهند.



همچنین آقایان دکتر حمید رضا فرشباف؛ رئیس هیات مدیره موسسه صاحبان صنایع شهرک صنعتی بهارستان و رئیس هیئت موسس کانون کارآفرینان صنایع و معادن استان البرز به عنوان ریاست کانون کارآفرینان استان البرز و محسن نیکی بین مدیر عامل موسسه غیر انتفاعی عمران شهرک صنعتی اشتهارد به عنوان دبیر کانون کارآفرینان استان البرز انتخاب شده اند.

استان البرز اولین استانی است که به تشکیل کانون کارآفرینان استانی در سطح کشور اقدام کرده است.