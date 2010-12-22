تیم بسکتبال شیراز منحل نمی شود

سرپرست این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز توضیح داد: امروز چهارشنبه جلسه ای در استانداری با حضور ولی زاده مدیر کل مالی و اداری استانداری، علی همت مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، جمال رازقی مدیر کارخانه (ب.آ)، مدیر عامل تربیت بدنی، نماینده صنایع و معادن و ... تشکیل شد که در آن اعضای حاضر در جلسه بر ابقای تیم تاکید کردند.

فریدون رئیسی تصریح کرد: همچنین در این جلسه اعضای جدید هیئت مدیره تیم نیز انتخاب شدند.

وی با اشاره به انجام مکاتبات لازم با فدراسیون نیز بیان کرد: طی مکاتبه با فدراسیون درخواست شد که تیم که از این پس با نام (ب.آ) فعالیت می کند در هفته اول مسابقات حضور نداشته باشد و از هفته دوم بازیهای خود را شروع کند.