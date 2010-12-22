به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آمار نزولی میزان حمل مسافر در هشت ماه نخست امسال از طریق پایانه‌های استان قم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان داشت: این آمار در این مدت بیش از سه میلیون و هشتصد نفر بوده است که با کاهش 30 درصدی حمل مسافر از طریق پایانه‌های استان رو به رو بوده‌ایم.



وی به علل کاهش این آمار اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش ناوگان سایر استان‌ها مثل اصفهان، مرکزی و لرستان و خارج شدن مسافر از طریق آنها یکی از دلایل کاهش آمار حمل مسافر در پایانه های استان است.



قانون ممنوعیت حمل مسافر از طریق مسافربرهای شخصی باید تبلیغ شود



مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان قم افزایش مسافربرهای شخصی را از دیگر دلایل کاهش این آمار عنوان کرد و افزود: مبارزه با این امر یک تحول و تبلیغات وسیع در خصوص قانون ممنوعیت کار مسافربری های شخصی و یک فرهنگ سازی در بین مردم را طلب می‌کند به علاوه این که احداث کنارگذرها وهدایت وسایط نقلیه عمومی سایر استان ها که ضرورتی ندارد وارد استان شوند می تواند به حل این مشکل و تامین درآمدهای پایانه های مسافربری استان کمک نماید.



وی همچنین به بحث حمل و نقل کالا در استان اشاره کرد و گفت: در بحث حمل و نقل کالا ما نیازمند محل استقرار شهرکهای حمل و نقل و پارکینگ وسائط نقیله شرکتهای حمل و نقل کالا هستیم که در این راستا سه شهرک حمل و نقل پیش بینی شده است که عملیات اجرایی یک مورد آن با همکاری بخش خصوصی محقق شده است.



رحمانی در ادامه با اشاره به این که کلیه شرکتهای حمل و نقل کالا موظف به استفاده از دستگاه کارت خوان هوشمند کالا و مسافر می باشند، اذعان داشت: کلیه رانندگان در خصوص ارائه بارنامه یا صورت وضعیت باید از کارتخوان استفاده نمایند که تا کنون 92 درصد این امر محقق شده است که باید به صد در صد برسد.



پلمپ دفتر 2 شرکت مسافربری متخلف در قم



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان قم در بخش دیگری از سخنان خود تشکلیل کارگروه رسیدگی و نظارت بر خدمات شرکت های مسافربری در استان اشاره کرد و گفت: این کارگروه متشکل از سازمان حج و زیارت، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل مسافر، آژانس‌های مسافرتی و تعزیرات حکومتی است که بر کار کلیه شرکت‌های مسافربری در سطح استان نظارت دارد و در این راستا نیز تا کنون دفتر 2 شرکت مسافربری متخلف نیز پلمپ شده است.



تا پایان امسال کلیه خدمات فروش بلیط اینترنتی می‌شود



وی در ادامه تصریح کرد: همچنین قصد داریم تا کلیه آژانس‌های مسافری حمل مسافر را موظف نماییم تا خدمات فروش بلیط خود را از طریق اینترنتی انجام دهند که در حال حاضر یک شرکت در حال انجام این امر می‌باشد و تا پایان امسال کلیه شرکت‌ها اقدام به فروش بلیط از طریق اینترنت خواهند کرد.



170 مدرسه در حاشیه راه‌های استان ایمن سازی شد



رحمانی همچنین به اقدامات صورت گرفته از سوی اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای طرح ایمن‌سازی در 170مدرسه حاشیه راه ها، اجرای سامانه هشدار سرعت در اتوبان قم - تهران، بهره برداری از دو پارک ترافیک در جعفریه و مرکز اصلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بهره برداری از یک مرکز معاینه فنی خودرو، ارائه طرح کنارگذرهای پیشنهادی استان، راه اندازی دوربین های نظارت تصویری جاده ای که تا پایان سال 15 دستگاه جدید نیز نصب خواهد شد، بازسازی و نوسازی پایانه مسافربری قم، آموزش حرفه ای 2 هزار و 500 نفر از شاغلین در بخش حمل و نقل در دو بخش آموزش های بدو خدمت و ضمن خدمت، نوسازی ناوگان مسافری بالغ بر 10 دستگاه اتوبوس، 8 دستگاه مینی بوس، 160 دستگاه سورای کرایه و 88 دستگاه کامیون، ارائه طرح‌های ایمن سازی محورهای استان به شورای حمل و نقل استان و ... از جمله اقدامات صورت گرفته هستند.



قم نیامند 45 مجتمع خدماتی بین راهی است



وی با اشاره به وجود 15 مجتمع خدماتی رفاهی - بین راهی فعال در استان، بهره‌برداری از هشت مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی را از دیگر اقدامات اخیر اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان برشمرد و افزود: به ازای هر 15 کیلومتر راه یک مجتکع خدمات رفاهی بین راهی مورد نیاز است که با توجه به گستردگی راه های استان، استان قم نیامند 45 مجتمع خدماتی می باشد که در این راستا مجوز 45 مجتمع صادر شده است و در حال حاضر فضایی برای واگذاری وجود ندارد مگر این که در آینده راه های استان توسعه یابد.