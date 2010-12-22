14درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد خانواده طلاق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم باغبانی افزود: تعداد 10 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) مازندران از خانواده طلاق هستند.

وی به آمار ثبت احوال استان مازندران اشاره کرد و گفت: براساس این آمار در سالجاری طلاق به نسبت سال قبل رشد داشته است که منجر به افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد می شود.

وی با برشمردن خدمات حمایتی این نهاد گفت: 330 بیمار صعب العلاج تحت پوشش این نهاد هستند که سالانه برای هر بیمار 50 تا 250 میلیون ریال هزینه درمانی آنان می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی مازندران، تعداد خیرانی که کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران را یاری می رسانند 412 هزار نفر برشمرد و ادامه داد: در سال جاری 90 میلیارد ریال کمک مردمی جذب شد.

باغبانی از خیران خواست تا در یاری رساندن به این بیماران و پرداخت هزینه درمانی آنان کمک نمایند زیرا که کمیته امداد نمی تواند تمامی هزینه آنان را پرداخت کند.



