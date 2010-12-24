اولین کتاب مجموعه جیمز باند 19 هزار پوند حراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، نخستین چاپ از کتاب "کازینو رویال" نوشته یان فلمینگ که بخش اول از سری کتابهای معروف به جیمز باند است و در سال 1953 منتشر شده بود در یک حراج عمومی در بریتانیا با بهای 19 هزار پوند به فروش رفت.

در این مزایده عمومی البته تعداد دیگری از آثار یان فلمینگ هم حراج شد و از آن جمله نسخه‌ای از کتاب "مون ربکر" بود که با بهای 7 هزار و 200 پوند فروخته شد. این کتاب سومین جلد از سری کتابهای معروف به "007" بود.

در این مزایده همچنین کتاب "زندگی کن و بمیر" دومین جلد از همین سری (007) با بهای 6 هزار پوند حراج شد.

بعد از درگذشت یان فلمینگ در سال 1992 نوشتن کتابهای معروف به جیزباندی توسط نویسندگان دیگر هم دنبال شد. کینگزلی ایمیس با نام مسعتار روبرت مارکهم، چارلی هیگستن و جان گاردنر چندین کتاب جیمز باند را منتشر کرده‌اند.

تا کنون گرانترین کتاب جیمز باندی "از روسیه با عشق" بوده که در سال 2004 و با بهای 33 هزار و 750 دلار فروخته شد و آخرین آنها هم "شاید برای شیطان مهم باشد" نوشته سباستین فاکس بود که در سال 2008 چاپ شد.

از سال 1962 که فیلم "دکتر نو" ساخته شد، تا کنون 22 فیلم با محوریت قهرمانی به نام جیمز باند ساخته شده است. آخرین آنها "ذره‌ای آرامش" بود که در سال 2008 و با بازی هنرپیشه معروف دانیل کرگ در نقش یک مامور مخفی نمایش داده شد.