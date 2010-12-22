به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی عباسی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: قم بر اساس ارزیابی‌های انجام گرفته از سوی تهران، با زیر پوشش قرار دادن روشنایی 171 کیلومتر از راه‌های استان رتبه اول را در بحث پوشش روشنایی محورهای جاده‌ای در کشور دارا می‌باشد.



وی با بیان اینکه نگهداری و تعمیر چراغ‌های روشنایی بسیار مشکل و هزینه بر است، گفت: در استان قم 6 اکیپ وظیفه نگهداری و تعمیر چراغ های روشنایی و چراغ‌های هشداردهنده را برعهده دارند که در صورت خرابی به تعویض آنها اقدام خواهند کرد.



معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز عملیات زمستانی اداره کل راه و ترابری استان قم اشاره کرد و گفت: در 15 آذرماه در استان مانور طرح زمستانی راهداری برگزار شد و از همان زمان نیز عملیات طرح زمستانی در راه‌های استان با هدف ایجاد و تأمین تردد سهل، روان و ایمن مسیرهای استان در فصل زمستان آغاز گردید.



وی در خصوص اکیپ‌های شرکت کننده در طرح زمستانی اظهار داشت: در عملیات طرح زمستانی 70 دستگاه ماشین‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین و 90 نیروی انسانی در حالت آماده باش قرار دارند که نسبت به سال گذشته هم افزایش نیروی انسانی و هم افزایش سه دستگاه نمک پاش مکانیزه و یک تریلی نمک پاش با قابلیت آب نمک پاشی را داشته‌ایم.



عباسی همچنین در خصوص راهدارخانه‌های فعال و آماده باش در فصل زمستان در سطح محورهای استان قم بیان داشت: در این رابطه سه راهدارخانه سیار و 7 راهدارخانه ثابت به حالت آمده باش قرار دارند که در این خصوص جلسات ویژه‌ای با شهرداری‌های شهرهای استان نیز برگزار شده است.



وی محل استقرار راهدارخانه‌های سیار را محور دستجرد، سلفچگان به سمت ساوه و میدان سلفچگان عنوان کرد و افزود: همچنین راهدارخانه ثابت ما در ازاد راه قم - تهران، محور قم - سلفچگان، محور نیزار- سلفچگان، سلفچگان - اراک، فوجرد در محور سلفچگان - تفرش، مرکزی و جنب پل در محور قم – تهران قرار دارند که به خدمات رسانی به مردم مشغول می‌باشند.



معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان قم تصریح کرد: کلیه راهدارخانه‌ها در آمادگی کامل می‌باشند و با رایزنی‌های که با سازمان هلال احمر استان نیز صورت گرفته در این راهدارخانه‌ها جیره غذایی خشک و وسایل گرما زا مهیا شده است تا در موارد اضطراری مسافران را در آن مکان‌ها اسکان دهند.



وی همچنین از آمادگی کامل اکیپ‌های لکه گیری، اکیپ‌های فعال راه سازی به منظور فراهم آوری ایمنی تردد برای مسافران، تعمیر و نگهداری روشنایی جاده ها و تعمیر و نگهداری گادریل ها و دپو نمک در محورهای ازاد راه ها، حاشیه محورها و گردنه راه ها خبر داد و افزود: 3 اکیپ تعمیر و نگهداری گادریل ها و 6 اکیپ تعمیر و نگهداری روشنایی به صورت دائم فعال می باشند.



عباسی در بخش دیگری از سخنان خود در توصیه به رانندگانی که در فصل زمستان قصد سفر دارند، گفت: از رانندگان خواسته می شود تا حدالامکان از سفرهای غیرضروری اجتناب نمایند، در زمان سفر تجهیزات لازم از قبیل زنجیر چرخ و وسایل گرما زا را به همراه داشته باشند، قبل از سفر از سلامت خودرو خود اطمینان حاصل و همچنین قبل از سفر با تماس با شماره تلفن 141 و یا 6660001 الی 5 اطلاعاتی در خصوص راه ها کسب نمایند.