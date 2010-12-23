کاهش 8 ساله دوره باروری زنان

محمد جلال عباسی شوازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید به کاهش سالهای فرزند آوری زنان در کشور توجه شود چرا که 50 درصد زنان در دهه 40 اولین فرزند خود را در 17 سالگی و آخرین را در 35 سالگی به دنیا آورده ‌اند اما در دهه 70 زنان اولین فرزند خود را در 20 سالگی و آخرین را در 30 سالگی به دنیا ‌آوردند.

وی با بیان اینکه میزان باروری کل در اکثر استانها پایینتر از سطح جانشینی است گفت: گیلان، مازندران و همدان باروری خیلی پایینی دارند و سیستان با 9 فرزند به طور متوسط بالاترین میزان باروری را در کشور دارد.

وی ادامه داد: از جمله دلایل کاهش باروری استمرار توسعه شهرنشینی و بالا رفتن سطح تحصیلات زنان است و حاملگی ناخواسته و باور فرهنگی نادرست که زنان باید زود ازدواج کنند و بلافاصله بچه دار شوند امروزه در ایران عمومیت ندارد.

عباسی شوازی در ادامه به تعیین کننده‌های باروری پایین اشاره کرد و بیان داشت: انقلاب بهداشت، باروری و تنظیم خانواده امکان کنترل و مدیریت فرزندآوری را به زوجین ارائه کرده و انقلاب صنعتی ریسک و هزینه های زندگی افراد را افزایش داده است.

وی با بیان اینکه زنان تمایلی برای پذیرفتن ریسک ندارند و بیشتر به ادامه تحصیل می پردازند تصریح کرد: نابرابری جنسیتی نهادهای خانواده محور و فرد محور در برخی کشورها به باروری خیلی پایین منجر شده است.

وی در مورد عوامل تعیین کننده کاهش باروری گفت: از جمله این عوامل افزایش سن ازدواج و بالا رفتن درصد افراد ازدواج نکرده در سنین 15 تا 24 سال، اشاعه ایده بعد کوچک خانوار و کیفیت در مقابل کمیت فرزندان، تاخیر در تولد فرزند اول، فاصله طولانی فرزند اول و دوم و توقف فرزند آوری بعد از تولد دوم است.



