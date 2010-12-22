حریف تیم ملی فوتبال ایران از سد سوریه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمهای ملی فوتبال سوریه و عراق که خود را برای حضور در مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا آماده می کنند، عصر امروز چهارشنبه در دمشق مقابل هم صف آرایی کردند که جدال آنها در پایان به برتری یک برصفر تیم عراق انجامید.
برای تیم ملی فوتبال عراق در این دیدار دوستانه "سلام شاکر علی" در دقیقه 88 گلزنی کرد و تیمش را به یک پیروزی روحیه بخش رساند. "کرار جاسم محمد"، مهاجم عراقی تیم تراکتورسازی در این بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشورش را همراهی کرد و در دقیقه 81 از داور کارت زرد دریافت کرد.
تیمهای ملی فوتبال عراق و سوریه روز شنبه هفته جاری در سلیمانیه عراق با هم روبهرو شده بودند که در آن بازی تیم سوریه با تک گل طه دیاب به پیروزی رسیده بود.
تیم ملی فوتبال عراق در گروه D مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا با تیمهای ایران، امارات و کره شمالی همگروه است. تیم ملی فوتبال سوریه نیز با تیمهای ژاپن، اردن و عربستان در گروه B این مسابقات روبهرو خواهد شد.
امروز همچنین تیم ملی فوتبال چین در دیداری تدارکاتی به مصاف مقدونیه رفت و با تک گل دقیقه 90 دنگ ژوژیانگ از سد این تیم گذشت. چین در گروه A مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا با تیمهای قطر، ازبکستان و کویت همگروه است.
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