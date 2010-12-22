رئیس جمهور شصتمین سالگرد تاسیس سازمان کلمبو را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن پیام محمود احمدی نژاد به دبیرکل طرح کلمبو به شرح زیر است:

سرکار خانم پاترشیا یون موی‌چیا

دبیر کل طرح کلمبو



تبریکات صمیمانه خود را به سرکار عالی و مردم و دولت‌های کشورهای عضو طرح کلمبو به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس این سازمان ابراز می‌نمایم.



در دهه‌های گذشته، طرح کلمبو در زمینه‌های مختلف از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و تلاش‌های فراوانی را در راستای توسعه همکاری میان اعضاء در بخش‌های مدیریت عمومی، تقویت‌بخش خصوصی، مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر و بورسیه‌های بلندمدت برای تحصیلات تکمیلی انجام داده است. براساس روابط تاریخی و فرهنگی اعضاء ،طرح کلمبو ساختار مناسبی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای می‌باشد.



جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای فعالیت‌ها و برنامه‌های طرح کلمبو قائل است و آن را به عنوان بستری مناسب جهت همکاری اقتصادی چندجانبه در راستای تقویت ثبات اقتصادی و رفاه در آسیا و اقیانوسیه تلقی می‌نماید و بر این اساس همراه با دیگر کشورهای عضو، این رویداد بزرگ و مهم در تاریخ طرح کلمبو را گرامی می‌دارد.



ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات دبیرخانه طرح کلمبو، امیدوارم در اجرای اهداف خود موفق باشید.