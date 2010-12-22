  1. سیاست
  2. سایر
۱ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۰۹

طی پیامی/

رئیس جمهور شصتمین سالگرد تاسیس سازمان کلمبو را تبریک گفت

رئیس جمهور شصتمین سالگرد تاسیس سازمان کلمبو را تبریک گفت

رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به پاترشیا یون موی چیا دبیرکل طرح کلمبو شصتمین سالگرد تاسیس این سازمان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن پیام محمود احمدی نژاد به دبیرکل طرح کلمبو به شرح زیر است:

سرکار خانم پاترشیا یون موی‌چیا
دبیر کل طرح کلمبو

تبریکات صمیمانه خود را به سرکار عالی و مردم و دولت‌های کشورهای عضو طرح کلمبو به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس این سازمان ابراز می‌نمایم.

در دهه‌های گذشته، طرح کلمبو در زمینه‌های مختلف از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و تلاش‌های فراوانی را در راستای توسعه همکاری میان اعضاء در بخش‌های مدیریت عمومی، تقویت‌بخش خصوصی، مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر و بورسیه‌های بلندمدت برای تحصیلات تکمیلی انجام داده است. براساس روابط تاریخی و فرهنگی اعضاء ،طرح کلمبو ساختار مناسبی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای فعالیت‌ها و برنامه‌های طرح کلمبو قائل است و آن را به عنوان بستری مناسب جهت همکاری اقتصادی چندجانبه در راستای تقویت ثبات اقتصادی و رفاه در آسیا و اقیانوسیه تلقی می‌نماید و بر این اساس همراه با دیگر کشورهای عضو، این رویداد بزرگ و مهم در تاریخ طرح کلمبو را گرامی می‌دارد.

ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات دبیرخانه طرح کلمبو، امیدوارم در اجرای اهداف خود موفق باشید.
کد مطلب 1215797

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها