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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۵۰

در پی تهدید به اشغال غزه؛

دولت منتخب فلسطین از رژیم اسرائیل به سازمان ملل شکایت می کند

دولت منتخب فلسطین از رژیم اسرائیل به سازمان ملل شکایت می کند

سخنگوی دولت منتخب فلسطین با اشاره به تحرکات جدید رژیم صهیونیستی و تهدیدهای فزاینده این رژیم علیه نوار غزه از شکایت به سازمان ملل متحد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "طاهر النونو" درکنفرانس خبری درغزه گفت : دولت منتخب به سبب تهدیدات مقامات و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به سازمان ملل متحد شکایت می کند.

وی افزود: ما به شورای حقوق بشر و دیگر سازمانهای مربوطه نامه های اعتراض آمیزی می فرستیم  و با دیگر کشورها نیات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را تشریح خواهیم کرد. در این راستا با مسئولان مصر درباره تحرکات اخیر رایزنی هایی صورت گرفته است.

النونو تاکید کرد: تهدیدات رهبران رژیم صهیونیستی علیه غزه به سبب بحران داخلی است که کابینه "بنیامین نتانیاهو" گرفتار آن شده است و سعی دارد که منطقه را وارد درگیری نظامی کند که نوعی فرار به جلو محسوب می شود.

وی ادامه داد: همزمانی میان اقدامات اسرائیل علیه غزه و دستگاههای امنیتی تشکیلات خودگردان درکرانه باختری علیه مبارزان فلسطینی، صحت اسناد "ویکی لیکس" مبنی بر دخالت تشکیلات خودگردان در حمله به غزه را مورد تاکید قرار می دهد.

النونو گفت : اقدامات تشکیلات خودگردان در کرانه باختری نوعی تروریسم علیه مردم فلسطین و مبارزان است. این تشکیلات باید همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی را متوقف کند و از تلاشهای مفتضحانه علیه سلاح مقاومت و سرکوب مبارزان دست بردارد. 

کد مطلب 1215799

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