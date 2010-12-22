دولت منتخب فلسطین از رژیم اسرائیل به سازمان ملل شکایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "طاهر النونو" درکنفرانس خبری درغزه گفت : دولت منتخب به سبب تهدیدات مقامات و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به سازمان ملل متحد شکایت می کند.

وی افزود: ما به شورای حقوق بشر و دیگر سازمانهای مربوطه نامه های اعتراض آمیزی می فرستیم و با دیگر کشورها نیات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را تشریح خواهیم کرد. در این راستا با مسئولان مصر درباره تحرکات اخیر رایزنی هایی صورت گرفته است.

النونو تاکید کرد: تهدیدات رهبران رژیم صهیونیستی علیه غزه به سبب بحران داخلی است که کابینه "بنیامین نتانیاهو" گرفتار آن شده است و سعی دارد که منطقه را وارد درگیری نظامی کند که نوعی فرار به جلو محسوب می شود.

وی ادامه داد: همزمانی میان اقدامات اسرائیل علیه غزه و دستگاههای امنیتی تشکیلات خودگردان درکرانه باختری علیه مبارزان فلسطینی، صحت اسناد "ویکی لیکس" مبنی بر دخالت تشکیلات خودگردان در حمله به غزه را مورد تاکید قرار می دهد.

النونو گفت : اقدامات تشکیلات خودگردان در کرانه باختری نوعی تروریسم علیه مردم فلسطین و مبارزان است. این تشکیلات باید همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی را متوقف کند و از تلاشهای مفتضحانه علیه سلاح مقاومت و سرکوب مبارزان دست بردارد.