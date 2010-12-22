  1. استانها
  2. البرز
۱ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۴۹

از سوی شهرداری:

30 هزار متر مربع زمین در اختیار ورزشکاران پاراگلایدر کرج قرار گرفت

30 هزار متر مربع زمین در اختیار ورزشکاران پاراگلایدر کرج قرار گرفت

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه 7 گفت: با هماهنگی های صورت پذیرفته 30 هزار مترمربع زمین حسن آباد کرج جهت استفاده ورزشکاران رشته ورزشی پاراگرایدر تسطیح و در اختیار ورزشکاران قرار گرفت .

محمدرضا رضاپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پس از هماهنگی های به عمل آمده با شهرداری مرکز ودر راستای ترویج فرهنگ ورزش زمین مورد نظر تسطیح شد و از حیث مسائل ایمنی شرایط فرود سالم برای ورزشکاران ایجاد شده است.
 
این مقام مسئول افزود: به رغم توسعه و ایجاد فضائی جهت استفاده ورزشکاران در این محدوده (حسن آباد) در روزهای تعطیل شهروندان و ساکنان محدوده حسن آباد ضمن بازدید از حرکات نمایشی پاراگرایدر سواران به این ورزش مفرح علاقه مند شده اند.
 
وی ادامه داد: مراجعات بسیاری در این خصوص به شهرداری وجود دارد که شهروندان علاقه مند را به هیئت ورزشی مذکور راهنمائی شوند.
 
 شهردار منطقه 7 با اعلام این خبر گفت : چندی پیش ورزشکاران پاراگرایدر درخواستی درخصوص همکاری شهرداری جهت تسطیح زمینی در دامنه کوه عظیمیه داشتند که جهت فرود ایمن سازی شود.
 
رضاپور بیان کرد: در همین راستا  30 هزار مترمربع زمین حسن آباد کرج جهت استفاده ورزشکاران رشته ورزشی پاراگرایدر تسطیح و در اختیار ورزشکاران قرار گرفت.
کد مطلب 1215800

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها