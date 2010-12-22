30 هزار متر مربع زمین در اختیار ورزشکاران پاراگلایدر کرج قرار گرفت

محمدرضا رضاپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پس از هماهنگی های به عمل آمده با شهرداری مرکز ودر راستای ترویج فرهنگ ورزش زمین مورد نظر تسطیح شد و از حیث مسائل ایمنی شرایط فرود سالم برای ورزشکاران ایجاد شده است.

این مقام مسئول افزود: به رغم توسعه و ایجاد فضائی جهت استفاده ورزشکاران در این محدوده (حسن آباد) در روزهای تعطیل شهروندان و ساکنان محدوده حسن آباد ضمن بازدید از حرکات نمایشی پاراگرایدر سواران به این ورزش مفرح علاقه مند شده اند.

وی ادامه داد: مراجعات بسیاری در این خصوص به شهرداری وجود دارد که شهروندان علاقه مند را به هیئت ورزشی مذکور راهنمائی شوند.

شهردار منطقه 7 با اعلام این خبر گفت : چندی پیش ورزشکاران پاراگرایدر درخواستی درخصوص همکاری شهرداری جهت تسطیح زمینی در دامنه کوه عظیمیه داشتند که جهت فرود ایمن سازی شود.

رضاپور بیان کرد: در همین راستا 30 هزار مترمربع زمین حسن آباد کرج جهت استفاده ورزشکاران رشته ورزشی پاراگرایدر تسطیح و در اختیار ورزشکاران قرار گرفت.