به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رفیعی با بیان اینکه اکنون 50 هسته پژوهشی در کانونهای مساجد استان ثبت شده است، گفت: این هستهها با تشکیل گروههای پژوهشی به ارائه برنامههای پژوهشی میپردازند.
معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم در ادامه سخنان خود گفت: همزمان با هفته پژوهش، چهارمین دوره مسابقات پژوهش در بین هستههای پژوهشی کانونهای مساجد برگزار میشود.
رفیعی با بیان اینکه این مسابقات با هدف ایجاد رویکرد پژوهشی در بین هستههای پژوهشی کانونهای مساجد استان برگزار خواهد شد گفت: 30 هسته پژوهشی برای شرکت در مسابقه اعلام آمادگی کرده و فعالیتهای پژوهشی آنها از کیفیت لازم برخوردار است.
وی ادامه داد: این دوره از مسابقات در دو موضوع فعالیتهای فرهنگی هنری کانونها در هفت زیرشاخه و مدیریت کانونهای فرهنگی هنری در پنج شاخه برگزار میشود.
رفیعی با اشاره به موضوعات بخش ویژه این مسابقه گفت: عفاف و حجاب و همت مضاعف کار مضاعف هر یک با دو زیرشاخه محورهای این بخش را تشکیل میدهند.
وی تصریح کرد: جلسههایی نیز برای اعضای هستههای پژوهشی برگزار میشود تا نسبت به شرایط مسابقه و روشهای تحقیق و پژوهش اطلاعاتی کسب کنند.
معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم تصریح کرد: علاقمندان شرکت در این مسابقه تا 20 بهمن ماه سال جاری فرصت دارند که آثار خود را به دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد واقع در بلوار نیایش کوچه شش پلاک 49 ارسال کنند.
رفیعی با بیان اینکه تحقیقات میدانی در این مسابقه از اهمیت فراوانی برخوردار است، گفت: آثار ارسالی در این مسابقه در گروههای سنی 14 ـ 18 و 9 سال به بالا ارزیابی میشود.
وی در پایان یادآور شد: متقاضیان شرکت در این مسابقه برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با تلفن 8 ـ 7838563 معاونت آموزش و پژوهش دبیرخانه کانون های مساجد تماس حاصل کنند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم از ثبت 50 هسته پژوهشی در کانونهای مساجد قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رفیعی با بیان اینکه اکنون 50 هسته پژوهشی در کانونهای مساجد استان ثبت شده است، گفت: این هستهها با تشکیل گروههای پژوهشی به ارائه برنامههای پژوهشی میپردازند.
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