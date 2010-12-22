10 سال از زمان خودکفایی 70 درصدی بخش کشاورزی گذشت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس رجایی در سمینار دانه های روغنی افزود: تاکنون درصدی از این امر محقق شد و باید تمام زیر ساختها را فراهم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم.
وی اظهار داشت: با توجه به منابع و تفاهم نامه ها در زمین های بزرگ تا یک میلیون هکتار می توان دست به تولید دانه های روغنی زد.
وی افزود: با جلسات مستمر از زوایای مختلف به دنبال منابع مالی در بخشهای مختلف هستیم تا بتوانیم در این بخش سرمایه گذاری کنیم.
وی ادامه داد: در سال 75 حدود 212 هزارتن دانه های روغنی و در سال 88 حدود 442 هزار تن دانه روغنی تولید کردیم که نشان دهنده رشد دوبرابری است و این عدد با نگاه به کشاورزی قابل قبول نیست.
خروج 650 میلیون دلار ارز برای واردات دانه های روغنی
رجایی بیان داشت: در سال 88 حدود یک میلیون و 248 هزار تن استحصال و یک میلیون و 354 هزار تن واردات داشتیم که اگر از نظر مالی در نظر بگیریم در سال 88 حدود 650 میلیون دلار ارز برای واردات داده ایم.
وی در پایان گفت: تا 30 درصد جا داریم تا رشد سرمایه گذاری در کشاورزی را ارتقاء دهیم و یکی از کارهای بزرگ مصوب مجلس، توسعه منابع مالی در بخش کشاورزی است که باید بصورت غیر دولتی انجام شود.
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