10 سال از زمان خودکفایی 70 درصدی بخش کشاورزی گذشت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس رجایی در سمینار دانه های روغنی افزود: تاکنون درصدی از این امر محقق شد و باید تمام زیر ساختها را فراهم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به منابع و تفاهم نامه ها در زمین های بزرگ تا یک میلیون هکتار می توان دست به تولید دانه های روغنی زد.

وی افزود: با جلسات مستمر از زوایای مختلف به دنبال منابع مالی در بخشهای مختلف هستیم تا بتوانیم در این بخش سرمایه گذاری کنیم.

وی ادامه داد: در سال 75 حدود 212 هزارتن دانه های روغنی و در سال 88 حدود 442 هزار تن دانه روغنی تولید کردیم که نشان دهنده رشد دوبرابری است و این عدد با نگاه به کشاورزی قابل قبول نیست.

خروج 650 میلیون دلار ارز برای واردات دانه های روغنی

رجایی بیان داشت: در سال 88 حدود یک میلیون و 248 هزار تن استحصال و یک میلیون و 354 هزار تن واردات داشتیم که اگر از نظر مالی در نظر بگیریم در سال 88 حدود 650 میلیون دلار ارز برای واردات داده ایم.

این نماینده مجلس عنوان کرد: بیشترین میزان آن مربوط به سویا بوده است که 90.1 درصد را شامل می شود زیرا در کشور استفاده دو گانه ای از سویا می شود.

وی سپس به چالشهای این بخش پرداخت و گفت: نبود انسجام کافی در کشور برای تصمیم گیری، کیفیت نهاده ها و بذر، مسئله آب، تعریف چهارچوب دقیق، اقتصادی شدن تولید و تولید در خارج از کشور از جمله چالشهای این بخش است.

وی افزود: باید سه هزار میلیون تن تولید دانه های روغنی را در افق چشم انداز داشته باشیم و اجازه بدهیم تولید با شرایط ویژه شکل بگیرد.

وی ادامه داد: سال گذشته قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و باید واردات این محصولات از خارج را آسیب شناسی کنیم.



وی در پایان گفت: تا 30 درصد جا داریم تا رشد سرمایه گذاری در کشاورزی را ارتقاء دهیم و یکی از کارهای بزرگ مصوب مجلس، توسعه منابع مالی در بخش کشاورزی است که باید بصورت غیر دولتی انجام شود.