نماینده شیراز به رقابتهای لیگ برتر بسکتبال بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تیم تازه تاسیس "ب . آ " شیراز به دنبال مشکلات مالی و عدم تامین منابع مالی از حضور در رقابتهای فصل جدید لیگ برتر انصراف داد، امروز چهارشنبه نشستی با هدف حل مشکلات این تیم در محل استانداری فارس برگزار شد.

در این نشست که ولی زاده مدیر کل مالی و اداری استانداری، علی همت مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس، جمال رازقی مدیر کارخانه ب.آ، مدیر کل تربیت بدنی، نماینده صنایع و معادن و ... حضور داشتند، حاضران با اعلام آمادگی برای کمک به نماینده شیراز در لیگ برتر بر حضور این تیم در رقابتهای لیگ برتر تاکید کرد.

در پایان این نشست نیز اعضای هیئت مدیره تیم ب . آ مشخص و معرفی شدند. فریدون رئیسی سرپرست این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر به اعضای هیئت مدیره این تیم اشاره کرد و گفت: آقایان گرامی مدیر کل تربیت بدنی استان فارس، مهندس والی زاده مدیر کل امور مالی و اداری استانداری، مهندس همت مدیر کل شهرک های صنعتی، مهندس جمال رازقی مدیر عامل کارخانه ب. آ و سیدشجاع الدین دستغیب رئیس هیئت بسکتبال استان فارس به عنوان اعضای هیئت مدیره این تیم معرفی شدند.

فصل جدید رقابتهای لیگ برتر بسکتبال فردا پنجشنبه در شهرهای مختلف برگزار می شود.