اسپانیا کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ریاض المالکی" وزیر امور خارجه دولت انتصابی فلسطین گفت: اسپانیا قول داده است سال آینده کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسد.

وی در گفتگو با یک روزنامه فلسطینی به نقل از وزیر امور خارجه اسپانیا تاکید کرد این کشور پیش از آگوست سال 2011 میلادی اقدام به این کار می کند.

به گفته المالکی، تشکیلات خودگردان در حال مذاکره با کشورهای اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی در سرزمینهای اشغالی توسط این اتحادیه است.

این در حالی است که پس از به شکست انجامیدن مذاکرات سازش خاورمیانه تشکیلات خودگردان اعلام کرده برای ایجاد یک کشور فلسطینی به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه خواهد کرد.

گفتنی است دو ماه پیش "میگوئل آنخل موراتینوس" وزیر امور خارجه اسپانیا به همراه "برنار کوشنر"همتای فرانسوی اش طی سفری دو روزه به خاورمیانه از سرزمین اشغالی، اراضی فلسطین و اردن دیدار و با مقامات ارشد سیاسی درباره مذاکرات سازش گفتگو کرد.