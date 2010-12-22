به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمیدرضا سروری بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون 700 مدرسه در استان قم وجود دارد خاطر نشان کرد: تنها 200 مدرسه در استان مجهز به سیستم گرمایشی مرکزی هستند و ما بقی مدارس از سیستمهای گرمایشی غیر استاندار استفاده میکنند.
وی عنوان کرد: اگر بخواهیم تمامی مدارس از لحاظ سیستم گرمایشی به روز و مجهز به استاندارهای لازم باشند نیازمند 500 میلیون تومان بودجه هستیم.
سروری در ادامه به تعمیرات مدارس در نواحی مختلف آموزش و پرورش استان اشاره کرد و افزود: برآوردی که از این تعمیرات شامل، آسفالت مدارس، تعمیر و به سازی سرویسهای بهداشتی و غیره شده است در حدود 2 میلیارد تومان است که البته در این راستا هنوز کار کارشناسی نشده است.
معاون آموزش و پرورش قم با اشاره به محل درآمد آموزش و پرورش از 5 درصد عوارض شهرداری اظهار داشت: وصول درآمد از سوی شهرداری منحصر به ابتدای سال نیست و در طول سال به حساب آموزش وپرورش واریز میشود.
وی با بیان اینکه رقم درآمد از این محل در طول سال های متوالی متغیر بوده است افزود: در سال 87 ، 480 میلیون تومان و در سال 88 ، 650 میلیون تومان از محل عوارض شهرداری به حساب آموزش و پرورش واریز شده است.
سروری ادامه داد: از سال 89 تا کنون نیز یک میلیون تومان به مدارس بخش کهک و همچنین یک میلیون تومان به مدارس بخش جعفریه، 22 میلیون به آموزش و پرورش ناحیه چهار، 24 میلیون تومان به آموزش وپرورش ناحیه سه، 20 میلیون تومان به آموزش و پرورش ناحیه دو و نیز 30 میلیون تومان به آموزش و پرورش ناحیه یک از محل درآمد عوارض شهرداری اختصاص یافته است.
سروری خاطرنشان کرد: عوارض و درآمد شهرداریها در بخشهای تابعه به حساب آموزش وپرورش استان واریز میشود که نه تنها این مبلغ به همان شهرها بازگشته و در مدارس آن مناطق هزینه میشود بلکه مقداری نیز اضافه بر آن مبلغ به آنها کمک میشود.
معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه اعتبارات تجهیزات و نوسازی مدارس کافی نیست عنوان کرد: چهره مدارس در این چند سال اخیر از لحاظ فیزیکی تغییر کرده است و اکثر نمازخانهها زیباسازی و مفروش شده و در مجموع همه مدارس قم در حال تجهیز و نوسازی و بهسازی است.
وی به راه اندازی مدارس هوشمند اشاره کرد و گفت: در این خصوص هنوز در ابتدای راه هستیم و اعتبارات فرهنگی نیز در اعتبارات ملی تعریف شده است و به صورت متمرکز نیست.
قم - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان قم گفت: تنها 200 مدرسه در استان مجهز به سیستم گرمایشی مرکزی هستند و 500 مدرسه از سیستم های گرمایشی غیر استاندار استفاده میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمیدرضا سروری بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون 700 مدرسه در استان قم وجود دارد خاطر نشان کرد: تنها 200 مدرسه در استان مجهز به سیستم گرمایشی مرکزی هستند و ما بقی مدارس از سیستمهای گرمایشی غیر استاندار استفاده میکنند.
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