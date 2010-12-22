به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمید‌رضا سروری بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون 700 مدرسه در استان قم وجود دارد خاطر نشان کرد: تنها 200 مدرسه در استان مجهز به سیستم گرمایشی مرکزی هستند و ما بقی مدارس از سیستم‌های گرمایشی غیر استاندار استفاده می‌کنند.



وی عنوان کرد: اگر بخواهیم تمامی مدارس از لحاظ سیستم گرمایشی به روز و مجهز به استاندارهای لازم باشند نیازمند 500 میلیون تومان بودجه هستیم.



سروری در ادامه به تعمیرات مدارس در نواحی مختلف آموزش و پرورش استان اشاره کرد و افزود: برآوردی که از این تعمیرات شامل، آسفالت مدارس، تعمیر و به سازی سرویس‌های بهداشتی و غیره شده است در حدود 2 میلیارد تومان است که البته در این راستا هنوز کار کارشناسی نشده است.



معاون آموزش و پرورش قم با اشاره به محل در‌آمد آموزش و پرورش از 5 درصد عوارض شهرداری اظهار داشت: وصول درآمد از سوی شهرداری منحصر به ابتدای سال نیست و در طول سال به حساب آموزش وپرورش واریز می‌شود.



وی با بیان اینکه رقم درآمد از این محل در طول سال های متوالی متغیر بوده است افزود: در سال 87 ، 480 میلیون تومان و در سال 88 ، 650 میلیون تومان از محل عوارض شهرداری به حساب آموزش و پرورش واریز شده است‌.



سروری ادامه داد: از سال 89 تا کنون نیز یک میلیون تومان به مدارس بخش کهک و همچنین یک میلیون تومان به مدارس بخش جعفریه، 22 میلیون به آموزش و پرورش ناحیه چهار، 24 میلیون تومان به آموزش وپرورش ناحیه سه، 20 میلیون تومان به آموزش و پرورش ناحیه دو و نیز 30 میلیون تومان به آموزش و پرورش ناحیه یک از محل درآمد عوارض شهرداری اختصاص یافته است.



سروری خاطرنشان کرد: عوارض و در‌آمد شهرداری‌ها در بخش‌های تابعه به حساب آموزش وپرورش استان واریز می‌شود که نه تنها این مبلغ به همان شهرها بازگشته و در مدارس آن مناطق هزینه می‌شود بلکه مقداری نیز اضافه بر آن مبلغ به آنها کمک می‌شود.



معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه اعتبارات تجهیزات و نوسازی مدارس کافی نیست عنوان کرد: چهره مدارس در این چند سال اخیر از لحاظ فیزیکی تغییر کرده است و اکثر نمازخانه‌ها زیبا‌سازی و مفروش شده و در مجموع همه مدارس قم در حال تجهیز و نوسازی و بهسازی است.



وی به راه اندازی مدارس هوشمند اشاره کرد و گفت: در این خصوص هنوز در ابتدای راه هستیم و اعتبارات فرهنگی نیز در اعتبارات ملی تعریف شده است و به صورت متمرکز نیست.