به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود خالقی بعد از ظهر چهارشنبه طی سخنانی در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به برنامههای معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در هفته پژوهش اظهار داشت: یکی از این برنامهها رونمایی از هشت کتاب جدید است که در روز یکشنبه پنج دیماه انجام خواهد شد.
وی اظهار داشت: سه عنوان از این کتابها به چکیده پایاننامههای سطح سه، تحقیقهای پایانی سطح دو و مقالات برتر طلاب و کادر مدارس که در فراخوانهای سالانه انتخاب شدهاند، اختصاص دارد.
معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با اشاره به ارائه بسته پژوهشی به مدیران مدارس علمیه خواهران در این اجلاس تصریح کرد: یکی از نرمافزارهای این بسته پژوهشی رهاورد پژوهشی است که مربوط به فعالیتهای پژوهشی مدارس میشود.
وی یکی دیگر از محتویات این بسته را کاربست پژوهش عنوان کرد و افزود: در این نرمافزار مجموعه آییننامهها و دستورالعملهای پژوهشی مورد نیاز مدارس علمیه در اختیار آنها قرار گرفته است.
خالقی از رهگذشت پژوهش و افق پژوهش به عنوان دو عنوان دیگر از این نرمافزارها یاد کرد و گفت: رهگذشت پژوهش نرمافزار چندرسانهای فعالیتهای پژوهشی معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و افق پژوهش نشریه الکترونیک پژوهش به شمار میرود.
وی یادآور شد: در اجلاس مدیران و موسسان حوزههای علمیه خواهران علاوه بر این، کارنامه پژوهشی مدارس علمیه، کارت شناسایی معاونان پژوهش مدارس و گواهی دوره آموزش پژوهش به صاحبان آنها ارائه خواهد شد.
معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: دومین روز نهمین اجلاس سراسری مدیران و موسسان مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به برنامههای معاونت پژوهش این مرکز اختصاص یافته است.
خالقی با بیان اینکه محور امسال اجلاس مدیران مدارس علمیه خواهران پژوهش قرار گرفته است، هدف از این کار را ایجاد رویکرد تخصصی برای این اجلاس و تبیین جایگاه پژوهش در تعلیم و تعلم ذکر کرد.
وی با بیان اینکه با رایزنی و همراهی معاونان آموزش و فرهنگی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران امور مربوط به تحقیقات پایانی و پایاننامهها به معاونت پژوهش منتقل شده است، اضافه کرد: امور مربوط به اداره کتابخانهها نیز که پیش از این در اختیار معاونت فرهنگی بود به معاونت پژوهش منتقل شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران از رونمایی هشت عنوان جدید کتابهای حوزههای علمیه خواهران همزمان با هفته پژوهش خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود خالقی بعد از ظهر چهارشنبه طی سخنانی در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به برنامههای معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در هفته پژوهش اظهار داشت: یکی از این برنامهها رونمایی از هشت کتاب جدید است که در روز یکشنبه پنج دیماه انجام خواهد شد.
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