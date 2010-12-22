به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سعادتی و عباس نقدی زاده، رئیس و دبیر کانون هواداران باشگاه استقلال امروز چهارشنبه از سمت خود استعفا کردند.

عباس نقدی زاده، دبیر کانون هواداران استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر، اختلاف نظر با علی فتح الله زاده، سرپرست باشگاه را دلیل کناره گیری خود و سعادتی از مسئولیت شان در باشگاه استقلال عنوان کرد.

تیم فوتبال استقلال تهران عصر پنجشنبه در چارچوب هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف ذوب آهن اصفهان می‌رود.