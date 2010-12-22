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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۴۲

در آستانه دیدار با ذوب آهن؛

مسئولان کانون هواداران استقلال از سمت خود کناره‌گیری کردند

مسئولان کانون هواداران استقلال از سمت خود کناره‌گیری کردند

در آستانه دیدار حساس استقلال تهران مقابل ذوب آهن اصفهان، رئیس و دبیر کانون هواداران این تیم تهرانی از سمت خود کناره گیری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سعادتی و عباس نقدی زاده، رئیس و دبیر کانون هواداران باشگاه استقلال امروز چهارشنبه از سمت خود استعفا کردند.

عباس نقدی زاده، دبیر کانون هواداران استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر، اختلاف نظر با علی فتح الله زاده، سرپرست باشگاه را دلیل کناره گیری خود و سعادتی از مسئولیت شان در باشگاه استقلال عنوان کرد.

تیم فوتبال استقلال تهران عصر پنجشنبه در چارچوب هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف ذوب آهن اصفهان می‌رود.

کد مطلب 1215812

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