محاکمه متهمان ترور نافرجام "بوتفلیقه" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، منابع خبری از آغاز محاکمه 63 متهم به ترور نافرجام "عبدالعزیز بوتفلیقه" درششم سپتامبر 2007 خبر دادند.

منابع فوق تاکید کردند: 12 نفر از متهمان به صورت حضوری محاکمه می شوند. در صورت محکوم شدن این افراد احکام اعدام انتظار آنها را می کشد. اتهاماتی که بر این افراد وارد است کشتار، استفاده از سلاح و مواد منفجره دراماکن عمومی و اقدامات تروریستی است.

شایان ذکر است که در حادثه ترور نافرجام رئیس جمهوری الجزایر درسال 2007 حدود 25 نفر کشته و 172 نفر دیگر زخمی شدند. دراین حادثه فرد انتحاری قصد منفجر کردن خود دربرابر کاروان بوتفلیقه را داشت که نیروهای امنیتی این کشور فرد انتحاری را ناکام گذاشتند، اما فرد مذکور خود را در میان جمعیت منفجر کرد.