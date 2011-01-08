اعلام شرایط واگذاری تصدیهای وزارت تعاون به اتاق/ ایجاد اولین دانشگاه تعاون

غلامحسین حسینی نیا در گفتگوی مشروح با مهر از اجرای طرح آموزش شهروند کارآفرین خبر داد و گفت: طرح آموزش شهروند کارآفرین هم اکنون از طریق تهیه کتابچه های مورد نیاز آن در حال تایید است. در این بخش سعی شده است تا یک کار کیفی صورت گیرد به نحوی که امیدواریم تا 22 بهمن ماه سالجاری این پروژه در قالب تولید فیلم آموزشی نیز به انجام برسد.

معاون تحقیقات، آموزش و کارآفرینی وزارت تعاون با اشاره به برگزاری نمایشگاه بزرگ تعاونیها در کشور هندوستان، اظهار داشت: در این نمایشگاه دانشجویان نقش موثری ایفا کردند و برای آن مجموعه مقالات خوبی هم ارائه شد. برنامه ای ترتیب داده بودیم تا تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی که در کشور هندوستان مشغول به کار هستند، در این نمایشگاه حضور پیدا کنند.

حسینی نیا کشور هندوستان را به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در بخش تعاون معرفی کرد و بیان داشت: بررسی ها نشان می دهد که تعاونی های دامداران و همچنین تعاونی های روستایی آن کشور بسیار خوب کار کرده است و از سویی نیز از ما در این بخش ها جلوتر هستند.

وی با بیان اینکه امروز دیگر تعاونی ها در کشور هندوستان یک انتخاب محسوب نمی شوند بلکه یک ضرورت در اقتصاد این کشور هستند، افزود: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته، نمایشگاه با چند هدف مشخص از جمله آشنایی دانشجویان خارج از کشور ایرانی با بخش تعاون برگزار شد.

حضور 13ملیت در نمایشگاه تعاون

این مقام مسئول در بخش تعاون با بیان این مطلب که سعی شده است تا دانشجویان به سمت مطالعه در بخش تعاون سوق داده شوند به مشارکت بیش از 400 نفر دانشجو از 13ملیت اشاره کرد و گفت: هم اکنون ما بیش از هر چیز به پژوهشگران و آموزشگران در بخش تعاون نیازمند هستیم.

معاون وزیر تعاون، افزود: در حال حاضر با دانشگاه شهید بهشتی در حال مذاکره برای راه اندازی دانشکده تعاون هستیم و به صورت همزمان در دو کارگروه نیز طراحی دوره های سخت افزاری و ساختمان آن را دنبال می کنیم، ضمن اینکه کارگروه دیگری نیز طراحی دوره های آموزشی تعاون در این دانشکده را دنبال می کند.

حسینی نیا خاطر نشان کرد: در گام بعدی نیز با همکاری وزارت علوم تلاش می کنیم تا تعدادی از افرادی که به خارج از کشور اعزام می شوند را به عنوان نیروی تخصصی مورد نیاز بخش تعاون حمایت کنیم. برای کشور مالزی هم که کانون تجمع ایرانیان است برنامه هایی برای معرفی و توسعه اقتصاد تعاونی داریم.

جذب ایرانیان خارج کشور/ ایجاد دانشگاه تعاون

وی بیان داشت: البته از ابتدا برای ایجاد دانشکده تعاون برنامه ای کوچک تری را دنبال می کردیم ولی وقتی در مسیر انجام آن قرار گرفتیم دیدیم که می توان یک کار اصولی تری را نیز دنبال کرد. در هر حال در بخش تامین نیازهای نرم افزارها، طراحی و تصویب دوره های آموزشی زمان زیادی نیاز دارد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، تصریح کرد: البته این بار کار ایجاد دانشکده تعاون باید اصولی تر از قبل انجام شود. ما تجربه داشتن رشته تعاون را در دانشگاه تهران داشتیم ولی چون رویکردها به سمتی نبود که خروجی اینها بتواند برای خود بخش تعاون مشکل گشا باشد، بیشتر به صورت کارمندان آینده وزارت تعاون و همچنین دولت استفاده شد که خیلی تجربه مناسبی نبود.

معاون تحقیقات، آموزش و کارآفرینی وزارت تعاون، افزود: بنابراین ما باید دوره هایی را طراحی کنیم که برای خود تعاونگران جذابیت داشته باشند تا آنها بیایند در این دوره ها حضور پیدا کنند و احساس کنند که خروجی اینها می تواند برای بخش تعاون تاثیر گذار باشد.

واگذاری امور به اتاق و اتحادیه‎ها

حسینی نیا در ادامه سخنانش در خصوص توانمندسازی تعاونی ها و برنامه وزارت تعاون در این بخش، گفت: یکی از اهداف وزارت تعاون توانمندسازی اتاقهای تعاون و اتحادیه ها است و راه دیگری غیر از این وجود ندارد. اگر بخواهیم تعاونیها به جایگاه واقعی خود برسند باید، توانمندسازی تشکل های ثانویه در بخش تعاون اتفاق بیفتد و گریزی از آن نیست.

وی خاطر نشان کرد: اتحادیه های کشور باید در مورد اجرای نقش خود بر پایه قانون تعاون و اسناد فرادستی تلاش کنند. هم اکنون در ماده 116برنامه پنجم توسعه یک نقش بسیار مهمی برای اتحادیه ها و اتاق های تعاون سراسر کشور دیده شده است.

افزایش توانمندی؛ شرط اجرای ماده 116

این مقام مسئول در وزارت تعاون، با اعلام اینکه البته از قبل نیز ما به این عامل بودیم و آن را دنبال می کردیم، گفت: ولی عامل اصلی محدود کننده این موضوع میزان توانمندی فعلی اینها (اتاق های تعاون و اتحادیه ها) است، به نحوی که توانمندی آنها پاسخگوی انتظارات و نقش های تعریف شده بخش تعاون نیست.

معاون وزیر تعاون، خاطر نشان کرد: اینها باید بتوانند خودشان را جهشی بالا بکشند و این موضوعی است که ما به سمت آن حرکت کرده ایم و امیدواریم که این اتفاق بیفتد، ولی به دلیل محرومیت های تاریخی که بخش تعاون از منظر آموزش عالی و پژوهش داشته است این موضوع زمانبر است.

به گفته حسینی نیا، میانبر آن این است که بخش دانشگاهی را هرچه بیشتر با بخش تعاون و تعاونگری آشنا کنیم ولی امیدواریم دانشگاه تعاون یک کار اساسی و بنیادین باشد که در فرایند چشم انداز یک نقش بسیار کلیدی را برای دستیابی به اهداف و تحقق موضوعات بخش تعاون ایفا کند.

اجرای برنامه های آموزشی

معاون وزیر تعاون ادامه داد: در راستای فرهنگ سازی در بخش تعاون نیز مسابقه بزرگ ملی باور تعاون را در دست اجرا داریم. همچنین ما آمادگی داریم که تمامی نیازهای آموزشی تعاونی ها را از منظر آموزش های تخصصی و مدیریتی تعاون با امکاناتی که خودمان فراهم کرده ایم به تمامی اتحادیه ها و تعاونی ها ارائه کنیم.

وی در ادامه به امکان ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای و کارآفرینی با هماهنگی و تفاهمی که با دستگاه های دیگر دارند اشاره کرد و گفت: در بخش جذب فراگیران نیز تلاش می کنیم و این آموزش ها را به صورت رایگان ارائه خواهیم کرد؛ بنابراین تعاونی ها و اتحادیه ها می توانند از این فرصت ها استفاد کنند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، بیان داشت: ما آمادگی داریم برای خرید آموزشی از اتحادیه ها و تعاونیها و آنهایی که احساس می کنند دیگر آموزش های ما برای آنها کافی نیست، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی ملی را به صورت تخصصی فراهم کنیم.

آموزش فرهنگ تعاون به صورت الکترونیکی

حسینی نیا افزود: بنابراین هر تلاشی که بتواند منجر به کاهش هزینه ها و بالا رفتن بهره وری شود می تواند تاثیرگذار باشد و برای اینکه فراگیری آموزش ها را بهتر کنیم، پرتال الکترونیکی و آموزشی وزارت تعاون به مرحله آمادگی رسیده که تاکنون توانستیم 10دوره را با موفقیت از این طریق در قالب بحث تعاون ارائه کنیم.

معاون وزیر تعاون، اظهار داشت: همچنین برای کسانی که فرصت ندارند تا در کلاس های آموزشی شرکت کنند، این سایت پاسخگوی نیازهای آنها خواهد بود. از طریق این سایت شرایط آشنایی مدیران با قوانین تعاون، آشنایی با وظایف بازرسان در تعاونیها و آنچه که هیئت موسس باید بداند را در 10دوره آزمایشی فراهم کردیم.

وی خاطر نشان کرد: همچنین آمادگی داریم که نیازهای تعاونگران را به صورت الکترونیکی و در مدت زمان یکسال نیز ارائه کنیم. هم اکنون نیز با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی، دو رشته کاردانی امور تعاونیها به صورت ترمیک و پودمانی و کارشناسی ناپیوسته مدیریت تعاونیها را طراحی کردیم.

اختصاص 20مرکز علمی کاربردی به آموزش تعاون

این مقام مسئول وزارت تعاون، اظهار داشت: در حال حاضر در 20 مرکز آموزش علمی و کاربردی در سطح کشور این دوره ها ارائه می شود که از این 20 دوره 11دوره فقط مربوط به بخش تعاون است و در 9 دوره نیز مراکز دیگری حضور دارند.

حسینی نیا در پایان سخنانش، مراکز علمی کاربردی را که هم اکنون به ارائه آموزش های تعاونی می پردازند را 2 واحد در تهران، 1واحد در شهرهای شهرکرد، خرم آباد، همدان، اردبیل و مشهد، تبریز و رودبار اعلام کرد که در این رابطه 2 مرکز نیز در تنکابن مشغول به فعالیت است.

وی تاکید کرد: این دوره ها برای اعضا و ارکان تعاونی ها که بخواهند وارد شوند با یک مکانیسمی از محل 4 درصد حق آموزش همان تعاونی ها قابل پرداخت است و حتی تعاونی هایی که از قبل پرداختی در این زمینه داشته اند نیز می توانند از این امکان استفاده کنند.