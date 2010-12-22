25 درصد صنعتگران قمی مشمول طرح حمایتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید آوری فرد عصر چهارشنبه در سمینار یک روزه مدیریت انرژی در صنعت که با حضور فعالان عرصه صنعت استان قم در سالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش استانداری قم برگزار شد با اشاره به بسته‌های حمایتی که در راستای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها ارائه می‌شود، گفت: در حال حاضر یک هزار و 986 صنعت کار فعال در استان قم وجود دارد که 25 درصد آنها مشمول مرحله اول طرح حمایتی می‌شوند.



وی در ادامه اظهار داشت: طرح خط اعتباری هزینه انرژی‌، طرح بازسازی و تکمیل‌، طرح صنایع تاثیر‌پذیر مصرف انرژی‌، طرح بهینه سازی محصول پر بازده و طرح ارتقای منابع مدیریت انسانی از جمله طرح‌های حمایتی سازمان صنایع و معادن استان از صنعتگران قمی است.



آوری فرد بیان داشت: بسته‌های حمایتی وزارت صنایع و معادن در طرح تحول اقتصادی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی که تأثیر‌پذیری قابل توجهی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و آزاد‌سازی قیمت‌های انرژی خواهند داشت اجرایی خواهد شد.



رئیس سازمان سازمان صنایع و معادن قم با بیان اینکه یارنه‌ صنعتگران را نمی‌توان همانند خانوارها به طور مستقیم پرداخت کرد، اظهار داشت:‌ با این وجود به طور غیر مستقیم به شکل متفاوتی از جمله پرداخت تسهیلات بانکی‌، وام و حمایت‌های گوناگون از فعالان عرصه صنعت حمایت خواهیم کرد.



آوری فرد با اشاره به اینکه در حال حاضر در بخش صنعت هشت برنامه شامل 47 پروژه به صورت کوتاه ، میان و بلند مدت در استان قم حال اجرا است بیان داشت: ‌خط اعتباری هزینه‌ها‌، ‌تولید و پیشرفت محصولات بهینه ، ‌بازسازی و نوسازی فرآیند تولید که انرژی مصرفی آنها بالا است از جمله طرح‌هایی است که اجرا می‌شود.



وی با اشاره به اینکه در دنیا به اندازه نیاز مصرفشان برنامه‌ریزی دارند ولی در ایران بیش از مصرف برنامه‌ریزی می‌کنند اظهار داشت:‌ در زمینه کاهش اتلاف انرژی فعالان صنعت نیازمند یک بررسی و مدیریت کلی بر فرآیند تولیداتشان است که تنها با مدیریت مناسب و بکارگیری دستگاه و تجهیزات کم مصرف می‌توانند از اتلاف و انرژی بیش از حد جلوگیری کرد.



مدیر کل سازمان صنایع و معادن استان قم در خصوص افزایش قیمت در بعضی از محصولات صنعتی بیان داشت:‌ افزایش قیمت در بعضی از صنایع که رقیب خارجی ندارند در ادامه فعالیت تولید کننده خطری جدی ندارد ولی اگر محصولی در خارج از کشور رقیب داشته باشد با افزایش قیمت محصول توسط تولید کننده به نوعی تهدید برای از دست دادن بازار برای تولید کننده خواهد بود.



صنعت استان باید به تکنولوژی مناسب و کم مصرف مجهز شود



آوری فرد در ادامه سخنان خود گفت: صنعت استان را باید به تکنولوژی و تجهیزات انرژی کم مصرف مجهز کرد که این امر سبب ایجاد رقابت و پویایی اقتصاد کشور خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه به دنبال سیستم اقتصادی منظم هستیم اظهار داشت: فرآیند تولید در استان درست و صحیحی نیست و باید در این فرآیند در میزان مصرف انرژی بازنگری و اصلاحاتی صورت گیرد.



آوری فرد در ادامه تصریح کرد: سازمان صنایع و معادن به صنعتگرانی که خواهان اصلاح مصرف انرژی و بهینه سازی باشند تسهیلات مناسب ارائه خواهد کرد.



رئیس سازمان صنایع و معادن قم در خصوص هدفمند شدن یارانه و افزایش نرخ محصولات صنعتی نیز بیان داشت: شرکت‌های دولتی در محصولات و مواد اولیه خود افزایش قیمت نخواهند داشت.



شایان ذکر است سمینار مدیریت انرژی در صنعت به همراه کارگاه آموزشی‌، گواهینامه معتبر بین المللی و سخنرانی اساتید دانشگاه در محور‌های‌ تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها‌، ممیزی و مدیریت انرژی و بهبود بهره‌وری با حضور صنعتگران‌، ‌کارشناسان تولید و مدیران صنایع و معادن در قم برگزار شد.

