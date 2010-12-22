به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدرضا رحیمی شامگاه چهارشنبه در مکالمه تلفنی با «نوری المالکی» نخست وزیر عراق، اخذ رأی کابینه نوری المالکی از پارلمان این کشور را به دولت و ملت عراق تبریک گفت و اظهار داشت: دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران از شکل گیری مجدد دولت شما در عراق شادمان و خرسند هستند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: بدون شک در دوره جدید این دولت، امینت و ثبات در عراق نهادینه شده و منافع و مصالح ملت عراق بیش از پیش به بهترین شکل ممکن تأمین خواهد شد.
نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تشکر از دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران اظهار امیدواری کرد روابط صمیمانه دو کشور به شکل روز افزون ادامه پیدا کند و دو کشور بتوانند با گسترش همکاریهای مشترک رفاه ومنافع دو ملت را تامین کنند.
رحیمی در گفتگو با مالکی:
ایران همه جانبه از دولت و ملت عراق حمایت می کند/تبریک اخذ رای اعتماد
معاون اول رئیس جمهور از حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق خبر داد و گفت: روابط نزدیک و صمیمانه تهران – بغداد ایجاب می کند همکاریها و هماهنگیهای دو کشور بیش از گذشته در همه زمینه ها گسترش و تحکیم یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدرضا رحیمی شامگاه چهارشنبه در مکالمه تلفنی با «نوری المالکی» نخست وزیر عراق، اخذ رأی کابینه نوری المالکی از پارلمان این کشور را به دولت و ملت عراق تبریک گفت و اظهار داشت: دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران از شکل گیری مجدد دولت شما در عراق شادمان و خرسند هستند.
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