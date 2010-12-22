رژیم صهیونیستی به دنبال کشتار جدید در غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "فوزی برهوم" تاکید کرد: سخنان گابی اشکنازی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی برای حمله به نوار غزه آغاز مرحله جدیدی از اقدامات خصمانه این رژیم علیه غزه و در واقع اعتراف آشکار برای دست زدن به حمله است.

وی افزود: رژیم اشغالگر درصدد شروع مرحله جدیدی از کشتار و حمله علیه ساکنان غزه با هدف متشنج کردن اوضاع برای بهره برداری داخلی است.

برهوم تصریح کرد: هدف رژیم صهیونیستی سرپوش گذاشتن بر بحرانهای داخلی و خارجی است که این رژیم به سبب موضوع شهرک سازی و اقدامات تجاوزکارانه اش گرفتار آن شده است.

سخنگوی حماس ضمن مسئول دانستن رژیم صهیونیستی در بحرانی کردن اوضاع غزه گفت : وظیفه ملی ،اخلاقی و انسانی دفاع از سرزمین را ایجاب می کند.

شایان ذکر است که "گابی اشکنازی" رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی در برابر کنیس(پارلمان) رژیم اشغالگر قدس اعلام کرده بود که اوضاع غزه قابل انفجار است و هیچ تضمینی برای بحرانی نشدن اوضاع وجود ندارد هر لحظه احتمال حمله جدید علی نوار غزه وجود دارد، زیرا قدرت جنگی مبارزان فلسطینی افزایش چشمگیری یافته است.