"داستان" همشهری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله امرایی، رضا امیرخانی، نورا افزون، حبیبه جعفریان، اصغر عبداللهی، محمدرضا عبداللهی، مرجان بصیری و مریم مومنی از جمله نویسندگان و مترجمانی هستند که آثارشان در این شماره از ویژه‌نامه "داستان" منتشر شده است.

از نویسندگان خارجی که در این مجله مطلبی از آنها به چاپ رسیده می‌توان از هاینریش بل، جین یولن، گرهام گرین، ماریوبارگاس یوسا نام برد. علاوه بر روایتها، در بخش "کتاب ضمیمه" نیز قسمت اول "با هم نویسی" و قسمت هفتم "درک کمیک" به چاپ رسیده است.

در مطلب "نوشتن مثل دویدن است" از عادتهای نویسندگی تریسی شوالیه با ترجمه شیما جوهرچی می‌خوانیم: نوشتن هم مثل دویدن، پیانو زدن و هر فعالیت دیگری است؛ تنها زمانی در آن پیشرفت می‌کنید که پیوسته و مدام انجامش دهید. در انزوا و برای خودتان ننویسید چون اگر کسی نوشته‌هایتان را نخواند متوجه نمی‌شوید که نوشته‌تان اصلاً به درد بخور هست یا نه. من هنوز همین‌طورم؛ یعنی تا وقتی که کتاب تازه‌ام را نمی‌دهم یک نفر بخواند نمی‌دانم آیا چیز به دردبخوری نوشته‌ام یا نه.

شماره اخیر مجله "داستان" با ضمیمه طنز "آن مرد در برفک آمد" همراه است که به عنوان هدیه شب یلدا به خوانندگان عرضه شده است.

شماره دی ماه ویژه نامه "داستان" در 226 صفحه منتشر شده است.

