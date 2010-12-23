به گزارش خبرنگار مهر در قم، منصور جدیدی بعد از ظهر چهارشنبه در سمینار مدیریت انرژی در صنعت که با حضور فعالان عرصه صنعت قم در سالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش استانداری برگزار شد، بیان داشت: در حقیقت تشکیل شرکتهای خدمات انرژی (ESCO) ، طرح خدمات رسانی رایگان به شرکت‌هایی با اتلاف و مصرف انرژی بسیاری زیاد است و هزینه اجرایی این طرح از کاهش هزینه انرژی صرفه جویی شده شرکت بدست می‌آید.



وی در خصوص اجرایی شدن طرح ESCO در کشور بیان داشت: این طرح برای اجرایی شدن در کشور به مجلس ارائه و در حال حاضر ردیف‌دار شده است که با اجرایی شدن این طرح شاهد کاهش چشمگیر اتلاف انرژی‌، کاهش هزینه و استفاده بهینه از سوخت و انرژی در شرکت‌ها و صنایع خواهیم بود.



جدیدی در خصوص اجرای طرح هدفمندی سازی یارانه‌ها اظهار داشت: افزایش قیمت انرژی یکی از آیتم‌های کاهش مصرف انرژی می‌تواند باشد به شرط اینکه همراه با اطلاع رسانی و پیاده کردن طرح‌های کاهش دهنده مصرف سوخت و انرژی باشد.



هدفمند کردن یارانه ها فشار زیادی به مصرف کننده تحمیل می‌کند



استاد دانشگاه شهید رجایی تهران با بیان اینکه تنها با فشار آوردن به مصرف کننده برای کاهش مصرف انرژی راه حل بهینه سازی مصرف انرژی نخواهد بود، بیان داشت: برای کاهش انرژی و سوخت باید به تولید کنندگان از جمله تولید کنندگان خودرو برای اصلاح خودروهای پرمصرف نیز فشار آورد و تنها با افزایش قیمت برای کاهش مصرف و بهینه سازی انرژی بر مردم فشار نیاورد.



وی با اشاره به اینکه مردم بعد از مدتی به قمیت بالای سوخت عادت می‌کنند، اضافه کرد: در حال حاضر در کشور خودروهای پرمصرف وجود دارد‌، اگر از تولید چنین خودروهایی جلوگیری نشود و یا مشکلات آن اصلاح نشود از اتلاف سوخت، انرژی و فشار بر مردم کاسته نخواهد شد.



جدیدی ادامه داد: افزایش قیمت سوخت و انرژی نمی‌تواند پاسخگوی کاهش مصرف در کشور باشد و برای کم کردن شدت مصرف انرژی در کشور نیازمند بسته سیاستی هستیم.



وی اظهار داشت: کاهش انرژی و نبود کالای کم مصرف در جامعه سبب کاهش هزینه زندگی و از جهتی دیگر منجر به کاهش رفاه خواهد شد که با این وجود کاهش تقاضای مصرف کننده نسبت به سایر کالاها را در بر خواهد داشت و در نتیجه نارضایتی مصرف کننده از حاکمیت و رکود بازار را در پی دارد.



وی در خصوص مدیریت انرژی بیان داشت: وجود متولی انرژی، مشوق مالی، آموزش و اطلاع رسانی، تدوین و اصلاح قوانین و استانداردها ، ایجاد شرکتهای خدمات انرژی، افزایش واقعی قمیت انرژی از جمله فاکتورهای موثر در مدیریت بهتر انرژی هستند.



تنها پنچ شرکت در کشور پنجره دو جداره استاندارد تولید می‌کنند



استاد دانشگاه شهید رجایی تهران با بیان اینکه هم اکنون 350 تولید کننده پنجره دو جداره در کشور فعالیت می‌کند، گفت: در حال حاضر تنها پنچ شرکت عرضه کننده پنجره دو جداره درکشور محصولات استاندارد تولید می‌کنند.



جدیدی بیان داشت: تولید کنندگان محصولات مختلف و فعالان عرصه صنعت باید دقت داشته باشند محصولی همچون پنجره دو جداره که می‌تواند در کاهش انرژی موثر باشد به یک ضد ارزش تبدیل نشود.



وی با اشاره به اینکه در ساختار مدیریت کشور بویژه در ساختار میانی تقریباَ مشکل وجود دارد، اظهار داشت: به عنوان مثال برای طرح جامع مدیریت انرژی تلاش بسیار شد و مدت زمان طولانی برای تکمیل آن صرف شد که متاسفانه به دلیل تغییر ناگهانی مدیریت و متولی آن بخش این طرح اجرایی نشد.



وی اضافه کرد: اگر دولت نتواند در مصرف انرژی به عنوان الگویی در جامعه عمل کند، در آن صورت نمی‌توان از مصرف کننده انتظار پیروی از الگو صحیح را داشت.



مصرف انرژی ایران نسبت به جهان پنچ برابر است



استاد دانشگاه شهید رجایی تهران با اشاره به شدت مصرف انرژی در کشور و افزایش پنج برابری مصرف انرژی ایران نسبت به مصرف جهانی بیان داشت: در حال حاضر متأسفانه رشد مصرف انرژی در کشور از تولید ناخالص داخلی آن بیشتر است.



جدیدی اظهار داشت: مدیریت انرژی در طول مدت زمان یک شب امکان پذیر نیست و این امر بازنگری مرتب و اعمال اهرم های مداوم در مصرف انرژی را می‌طلبد.



وی با اشاره به اینکه مدیریت انرژی یک بحث مدیریتی، اقتصادی و مهندسی است‌، بیان داشت: منظور از مدیریت انرژی، روش‌ها و اقدام‌هایی است که در سیستم‌های مختلف با هدف مصرف صحیح انرژی و تنظیم برنامه و ایجاد ساختار منظم برای کنترل و بکارگیری دائم منابع انرژی است.



وی اضافه کرد: افزایش بهای انرژی، فشار اقتصاد و تجارت سبب شده تا قانونگذاران و سیاستمداران به سمت مدیریت انرژی سوق داده شوند.



وی افزود: کشور ایران از دیدگاه تامین انرژی مشکل چندانی ندارد بلکه از نظر مدیریت انرژی مشکل دارد و سهم مدیریت انرژی خیلی بیشتر و موثر از داشتن انرژی است.



ایران نسبت به چین دو برابر انرژی مصرف می‌کند



استاد دانشگاه شهید رجایی تهران گفت: در حال حاضر 233 میلیون بشکه نفت پرت انرژی داریم که دو برابر مصرف انرژی نسبت به چین است.



وی در خصوص مشکلات مدیریت انرژی کشور بیان داشت: یکی از مشکلات مدیریت انرژی اختصاص سهم زیاد انرژی به غیرمولدان و مصارف خانگی است که اختصاص انرژی باید به سمت کشاورزی و صنعت سوق پیدا کند.