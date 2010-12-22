برنامه های هفته ثبت احوال کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسماعیلی در تشریح برنامه های روز ملی ثبت احوال و هفته متعاقب آن با اشاره به اینکه این هفته از سوم دی ماه آغاز می شود گفت: با توجه به نقش ویژه این سازمان در تولید آمارهای جمعیتی کشور شورای فرهنگی عمومی سوم دی ماه را با عنوان روز ثبت احوال نامگذاری کرد.

وی با بیان این که برنامه های گسترده ای برای تبیین عملکرد سازمان در هفته ثبت احوال پیش بینی شده است ‌افزود: نشست خبری ریاست سازمان با اصحاب رسانه اطلاع رسانی در مودر پروژه ملی کارت هوشمند و معرفی ظرفیت های پایگاه اطلاعات جمعیت از جمله برنامه های هفته ثبت احوال است.

اسماعیلی گفت: به موازات این برنامه در تهران برنامه های مشابهی در استانها با حضور مسوولات کشوری ،استانی و امامان جمعه برگزار می شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت احوال، رونمایی از ویرایش جدید کتاب فرهنگ نام و نام گزینی سازمان وانتشار کتاب عملکرد و گزارش آماری 9 ماهه نخست سال را از برنامه های ویژه این هفته عنوان کرد.

به گفته این مسئول، رونمایی از تمبر یادبود ثبت احوال، برگزاری شورای ثبت وقایع حیاتی کشور، امضای تفاهم نامه های همکاری سازمانهای و دستگاههای اجرایی و تشکیل شورای مشاورین کارت هوشمند ملی از برنامه هایی است که در طول هفته ثبت احوال اجرا می شود.