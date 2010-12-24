"رسم عاشقان" به کتابفروشیها راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر،‌ این مجموعه شامل 96 شعر از خلیلی‌فر است که عنوان برخی از آنها عبارتند از نغمه نگاه، در غبار غروب، حرفی از عشق، دو قطره اشک، عطر غزل، نغمه، باغ عرفان، پژواک عشق، نگاه شاعر و پرستش.

اشعار مجموعه "رسم عاشقان" در بخشهای "نیمایی، سپید و چارپاره"، "غزل- مثنوی" و "سه بیتی‌ها" تقسیمبندی شده‌اند و شاعر در هر کدام از این بخشها با زبانی ساده و نزدیک به زبان گفتار درد دلها، تغزلها و اندرزهای خود را پیش روی خوانندگان می‌گذارد.

در شعر سرنوشت از این مجموعه می‌خوانیم: از روح لطیف خود مرا پر کن/ یک روز خدای آتش و باران/ یک لحظه مباد خالی از مهرش/ آیینه من که هست مهرافشان!/ بر دامن سرد خاک افتاده‌ست/ بی‌شور و نشاط، این تن خاکی/ اما نرود ز خاطرم هرگز/ آن چشم سیاه و جام افلاکی.

شاعر این مجموعه، تا کنون 11 کتاب برای بزرگسالان و 3 کتاب برای نوجوانان به چاپ رسانده است که از آن جمله می‌توان به "دو پیاله شراب در مهتاب" ، "صدای بال پرستو" و "شمعک و شاپرک" اشاره کرد.

کتاب "رسم عاشقان" با شمارگان 1500نسخه در 175 صفحه منتشر شده است.

