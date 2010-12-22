رژیم صهیونیستی 180 واحد مسکونی در جنوب قدس می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، روزنامه "القدس" از طرح جدید صهیونیستها برای ساخت پنچ مجتمع مسکونی که دارای 180 واحد آپارتمانی، درزمینی به مساحت 37460 متر مربع است، خبر داد.

به گفته این منبع خبری این واحدها که در اراضی مصادره شده فلسطین احداث می شود دارای فضای سبز، سرویسهای عمومی، کلیسا و شهربازی است.

این روزنامه نوشت : این طرح جدید به توسعه راههای ورودی به کوی "املیسون-العبیدیه" که قبلا قرار بود اجرایی شود، ضربه مهلکی زده است و هرگونه طرح عمرانی و عبور مرور ساکنان را دشوار کرده است.

منبع اسرائیلی افزود: از بیم مخالفتهای احتمالی این طرح بسیار دیر اعلام شده است. این طرح در راستای گسترش شهرک سازی در مناطق عرب نشین قدس و با هدف بازداشتن آنها از هرگونه عملیات عمرانی صورت می گیرد.

شایان ذکر است که کوی "املیسون" درحد فاصل "جبل المکبر" و"صور باهر" و چسبیده به شهرک نشین "تلبیوت" واقع شده است. تعداد ساکنانش 3000 نفر است که از دشواری عبور و مرور رنج می برند.