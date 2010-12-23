اهدای اعضای یک بیمار مرگ مغزی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین 32 عضو یک جوان 17 ساله آبیکی که دچار مرگ مغزی شده بود امروز به بیماران نیازمند اهدا شد.

بیژن صیادی پدر این جوان که دچار مرگ مغزی شده بود در خصوص این کار خیر و خداپسندانه اظهارداشت: با توجه به اینکه فرزندم به علت خونریزی مویرگ داخل مغز دچار مرگ مغزی شده بود و طبق وصیت فرزند مرحومم در خصوص اهدای اعضای بدنش به بیماران نیازمند با جلب رضایت همسرم و طبق نظریه پزشکان بیمارستان لاله تهران 32 عضو پسرم به بیماران نیازمند هدیه شد.

وی انگیزه این اقدام خیر و خداپسندانه را عمل به وصیت فرزند خود برای اهدای اعضای بدنش به بیماران و تقدیم سلامتی به نیازمندان دانست و افزود: با این عمل خیر درایام ماه محرم و با الگو گرفتن از ایثار و شهادت حضرت امام حسین(ع) و یاران با وفایش برای نهادینه شدن فرهنگ کار نیک در جامعه مبادرت به این کار شد.